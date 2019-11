Die Deutsche Bahn hat auf Wangerooge mit Gleis- und Weichenbauarbeiten auf dem Bahnhofsgelände und am Anleger begonnen. Die Arbeiten dauern bis 20. Dezember. Dabei werden zehn Gleise und vier Weichen im Bahnhof Wangerooge erneuert, zwei Weichen werden zurückgebaut und die Lücken geschlossen; am Westanleger werden zwei Gleise erneuert und die gesamte Gleisstrecke vom Bahnhof zum Westanleger und von der Saline in den Westen werden durchgearbeitet. Laut Deutscher Bahn kommen dabei moderne, lärmgedämpfte Geräte und Maschinen zum Einsatz – dennoch lassen sich Belästigungen durch Lärm und Staub nicht vermeiden. Alle Arbeiten finden tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr statt. An Sonntagen finden keine lauten Arbeiten statt. Der Zugverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Die Bahn bittet um Verständnis. Bei Fragen ist die Bauüberwachung erreichbar unter Tel. 0421/22 12 909 (Siegmund).BILD: