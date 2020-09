Ehemalige feiern Wiedersehen

Der Jahrgang 1956/57 der damaligen Landwirtschaftsschule an der Terrasse in Jever hat sich beim Forsthaus Upjever getroffen und Wiedersehen gefeiert: Damals bestand der Jahrgang aus 34 Schülern, es leben noch 23, gestorben sind 11. Zum Treffen hatten sich 14 angemeldet. Per Bus fuhren die Männer zum Elisabethgrodendeich, wo der 2. Vorsitzende des III. Oldenburgischen Deichbands Hans-Heinrich Schrievers Erklärungen zu den Deichbaumaßnahen der beiden vergangenen Jahrzehnte gab. Nach dem Besuch der Baubude ging es weiter zur ehemaligen Feuerleitstelle der Raketenstation Hohenkirchen, wo jetzt die Skulptur der Wangerländer Künstlerin Uta Grams steht (Foto). Über Hooksiel, vorbei am Voslapper Groden bis Cäciliengroden führte die Tour: Dort erinnerten sich die Männer an die Fackeldemonstration am 30. August 1996 für mehr Küstenschutz durch Deiche. Zur dauernden Mahnung wurden die sieben Schöpfungstage als Skulpturen errichtet. Weiter fuhr man am Deich entlang bis nach Dangast, wo die südliche Grenze des III. Oldenburgischen Deichbands endet. Und dann ging’s zurück zum Forsthaus Upjever, wo ein leckeres Abendessen serviert wurde. BILD: