Finden Sie den versteckten Baukran

Wer auf der alten Bundesstraße nach Schortens kommt, sieht zurzeit nur noch Baukräne – insgesamt sechs an der Zahl. Auf der alten Kramermarktwiese entstehen zwei Mehrfamilienhäuser, gleich dahinter an der so genannten Combi-Kreuzung ist das Wohn- und Geschäftshauses eines Investors aus dem Kreis Leer schon bis ins zweite Obergeschoss gewachsen und noch weiter hinten ragen die Kräne der Baustelle für die neue Wohnanlage Grön Winkel heraus. So viel Kran auf so wenig Fläche gab es bisher noch nicht in Schortens. Weitere Kräne stehen übrigens am Klosterweg im Baugebiet Höpkenmoor und an der Beethovenstraße auf der Pflegebutler-Baustelle. Und die nächsten Kräne für die nächsten größeren Bauprojekte im Ortskern sind schon bestellt... BILD:

