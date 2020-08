Ferienpassaktion In Förriesdorf: Kinder haben tierisch viel gelernt

Freiburg

Fußball-Profi Lucas Höler Ex-Oldenburger blüht beim SC Freiburg auf

Lucas Höler, ehemaliger Spieler des VfB Oldenburg, ist heute Bundesliga-Profi beim SC Freiburg. Uns erklärt er, warum er sich gern an seine Zeit in Oldenburg erinnert und was er an Christian Streich mag.