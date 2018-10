Friedrichsfeld Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt einen Eilantrag des BUND Niedersachsen gegen den Umbau des ehemaligen Standortübungsplatzes der Bundeswehr in Friedrichsfeld in eine Ausgleichsfläche für die neue Küstenautobahn 20 abgelehnt. Wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland jetzt in einer Presseerklärung mitteilte, hatten die Naturschützer Rechtsmittel gegen die Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses eingelegt.

Der Grund: „Als Kompensationsmaßnahme für die geplante A 20 werden derzeit in Friedrichsfeld rund 50 Hektar teilweise geschützter Wald und Gebüsch gerodet, um eine Offenlandschaft zu schaffen. Damit werden intakte und wertvolle Lebensräume für Fledermäuse, andere Tiere und tausende Orchideen komplett vernichtet“, heißt es. Der BUND hatte mit seinem Eilantrag versucht, „diese Naturzerstörung abzuwenden“. Das Bundesverwaltungsgericht hält die Rodung und Umsiedlungsmaßnahmen indes für rechtmäßig.

Das sieht der BUND allerdings ganz anders. Denn Vorgabe sei gewesen, dass die Orchideen umgesiedelt und Fledermäuse geschützt werden sollten. Das sei aber nicht geschehen. „Nur ein Teil der Orchideen wurde umgesetzt und das auch noch unsachgemäß. Dadurch ist das Überleben der Population gefährdet“, sagt Susanne Grube vom BUND Ammerland: „Potenzielle Fledermausquartiere wurden zudem nicht sachgemäß verschlossen, bevor die Bäume gefällt wurden.“

Auf gerodeter Fläche sollen Neue Brutplätze entstehen Beim Bau der A 20 zwischen Westerstede und Jaderberg gehen Brutplätze geschützter und im Bestand gefährdeter Wiesenvögel wie dem Kiebitz verloren. Diese sollen etwa 15 Kilometer weiter in Friedrichsfeld wieder hergestellt werden. Laut BUND sind 16 Hektar der Fläche gesetzlich geschützter Sumpfwald, der verschiedene Fledermausarten und über 10 000 Orchideen als Lebensraum dient.

Die Richter waren dagegen der Ansicht, dass der Planfeststellungsbeschluss bezüglich der Orchideen keine vollständige Umsetzung verlange oder die unzureichende Umsetzung nicht als rechtswidrig angesehen werden könne. Im Hinblick auf die Fledermäuse halte das Gericht das angeordnete Schutzregime für ausreichend. „Wir können nicht verstehen, warum das Bundesverwaltungsgericht dem Planfeststellungsverfahren grünes Licht erteilt hat, obwohl dadurch streng geschützte Arten gefährdet werden“, kritisierte Dr. Marita Wudtke vom BUND.