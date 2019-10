Friesland 3 Millionen gelbe Säcke gingen 2018 an die 45 000 Haushalte Frieslands – in diesem Jahr wird es eine ähnliche Menge sein. „Unser Landkreis führt deutschlandweit beim Pro-Kopf-Verbrauch gelber Säcke“, sagt Landrat Sven Ambrosy. Warum das so ist? Das weiß keiner so genau.

Die orangefarbene Wertstofftonne Die Wertstofftonne ersetzt ab 1. Januar 2020 den gelben Sack. Säcke werden ab Januar nicht mehr mitgenommen. Grund ist, dass die Tonnen dann wie Restmülltonnen maschinell geleert werden – die Säcke müssten von Hand auf den Wagen geladen werden. Und das ist bei Ein-Mann-Betrieb nicht möglich. Der Abfuhrrhythmus der Wertstofftonne ist alle 14 Tage. Die Tonne fasst 240 Liter und sie ist kostenlos und gebührenneutral. Ausgeliefert werden die neuen grauen Tonnen mit orangefarbenem Deckel ab 7. Oktober. Bis Ende Dezember sollten alle 45 000 Haushalte Frieslands damit ausgestattet sein. Achtung: Bis 31. Dezember 2019 werden nur gelbe Säcke abgeholt – ab 1. Januar dann die Tonnen geleert. Mehr Infos unter friesland.de/wertstofftonne

Fest steht: Der gelbe Sack hat am 1. Januar 2020 in Friesland ausgedient. Dann ist es vorbei mit im Wind herumfliegenden Säcken, die aufreißen und ihren Inhalt auf den Straßen verstreuen. Vorbei ist es mit Säcken, die von Katzen, Igeln und Ratten oder Mäusen angenagt und durchwühlt werden. Das waren beim Thema gelber Sack die häufigsten Kritikpunkte, weiß Ambrosy.

Eine Bürgerbefragung des Landkreises hatte eindeutig ergeben, dass den gelben Sack keiner schätzt. Der Landkreis führt deshalb zum 1. Januar die Wertstofftonne ein.

Die Wertstofftonne – erkennbar am orangefarbenen Deckel – ist genau so groß wie die blaue und die braune Tonne: Sie fasst 240 Liter. Und sie ist kostenlos und die Einführung wirkt sich nicht auf die Höhe der Müllgebühren in Friesland aus.

Ab 7. Oktober beginnt die Verteilung: Jeder der 45 000 Haushalte Frieslands erhält dann bis Jahresende eine neue Tonne. Und parallel dazu verteilt der Landkreis eine Broschüre, in der erklärt wird, was in die neue Wertstofftonne hinein soll – und was nicht.

Denn anders als der gelbe Sack, der ja eigentlich nur für Verpackungsmaterial mit dem grünen Punkt des Dualen Systems befüllt werden darf, gehören in die orangefarbene Tonne alle Kunststoff- und Metallabfälle, die im Haushalt anfallen: Alte Töpfe und Pfannen, aber auch Nägel und Schrauben, Besteck und Werkzeug, leere Dosen und Beschläge aus Metall und Plastik von der Abdeckfolie bis zur Zahnbürste.

„Am besten wäre, alles würde lose in die Wertstofftonne gefüllt und nicht noch zusätzlich in Abfalltüten verpackt“, sagt Stephan Heidemann von der Abfallwirtschaft des Landkreises: Denn die Tüten behindern die mechanische Sortierung der Wertstoffe.

Die Abfuhr der Wertstofftonne wird ab 1. Januar 2020 von der Firma Nehlsen (Wiefels) übernommen. Die gelben Säcke werden bis 31. Dezember wie gehabt von der Firma Heidemann abgefahren. Der Abfuhrrhythmus von 14 Tagen wird für die Wertstofftonne beibehalten.