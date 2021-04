Appell von Jägerschaft und Nationalpark-Verwaltung Friesland: Auf Hase, Kitz und Vogel achten

Friesland Die Jägerschaft Friesland-Wilhelmshaven, der Landkreis und die Nationalpark-Verwaltung appellieren an alle Spaziergänger, die Brut- und Setzzeit zu beachten. Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben – im wahrsten Sinne des Wortes: „Ob Rehkitz, Junghase oder Fasanenküken – die freie Landschaft gleicht einer einzigen Kinderstube“, sagt Jägerschafts-Vorsitzender Jens Damm.

Bis zum 15. Juli gilt deshalb nun Anleinpflicht für Hunde im Wald und in der freien Landschaft. Die Jägerschaft bittet zudem alle Naturfreunde und Erholungssuchende um erhöhte Rücksichtnahme. „Auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und unbedingt den Hund angeleint führen“, fasst Jens Damm die wichtigsten Verhaltensregeln zusammen.

Von freilaufenden Hunden gehe jetzt eine besondere Gefahr aus, denn nicht nur die Jungtiere, auch die Elterntiere stehen unter Stress: „Hochträchtige Rehe sind bei weitem nicht mehr schnell genug, um vor stöbernden Hunden fliehen zu können“, sagt Damm.

Hinzu kommt: Rehkitze oder Junghasen zum Beispiel sind mit der angeborenen „Ducken-und-Tarnen-Strategie“ für natürliche Fressfeinde fast unauffindbar. Die Muttertiere halten sich in der Nähe auf und kommen nur zum Säugen. Scheinbar verlassene Jungtiere sollten Spaziergänger auf keinen Fall anfassen oder gar mitnehmen. Das Jungwild nimmt bei Kontakt sofort den Menschengeruch an. Das zurückkommende Muttertier wird durch diesen Fremdgeruch sofort abgeschreckt – die Jungtiere werden so tatsächlich zu Waisen. „Falsch verstandene Tierliebe bewirkt in diesen Fällen leider allzu häufig das Gegenteil“, sagt Jens Damm.

Auch im Nationalpark Wattenmeer bereiten sich die Vögel auf kommende Generationen vor: Nist- und Setzplätze werden ausgewählt und ausgepolstert, es wird gebalzt und gebrütet, manches Tierkind ist schon geboren bzw. geschlüpft. „In der Ruhe- und Zwischenzone des Nationalparks Wattenmeer gilt ohnehin ganzjährig Anleinpflicht“, erklärt Normann Grabow von der Nationalparkverwaltung. „Für die Erholungszone gilt ergänzend vom 1. April bis zum 15. Juli die Anleinpflicht.“

Darüber hinaus gelten im Nationalpark besondere Betretensregelungen, ob mit oder ohne Hund. Die Ruhezone darf nur auf den zugelassenen Wegen betreten werden. Während der Brut- und Aufzuchtzeit gilt das Wegegebot zusätzlich auch für Brutgebiete innerhalb der Salzwiesen in der Zwischenzone.

Die Vögel halten sich bei der Brutplatzwahl allerdings nicht immer an die Schutzzonen: „Vor allem Strandbrüter – Zwergseeschwalbe, See- und Sandregenpfeifer – sind recht flexibel“, so Gundolf Reichert, Brutvogel-Experte der Nationalparkverwaltung.