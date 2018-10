Standorte der Haltestellen für den schienenersatzverkehr

Der Ersatzbus hält in Wilhelmshaven an der Bushaltestelle „Valoisstraße“, in Sande an der Bushaltestelle „Bahnhof“ (Bussteig 1 Tidebus), in Sanderbusch an der Haltestelle „Bahnhof“ und in Schortens-Heidmühle an der Haltestelle „Bahnhof“ (Bussteig 2), in Jever an der Haltestelle „ZOB/Bahnhof“ (Bussteig 2). In Wittmund an der Haltestelle „Bahnhof“, in Burhafe an der Haltestelle „Burhave Ort“/Hauptstraße Richtung Kirche und in Esens an der Bushaltestelle „Bahnhof“ (Bussteig 3).

Die Fahrgäste können sich auf der Internetseite der Nordwest-Bahn über die geänderten Fahrzeiten informieren, dort finden sie auch den Ersatzfahrplan. In gedruckter Form liegt der Ersatzfahrplan in den Zügen der Nordwest-Bahn, den Kurverwaltungen und Infostellen der Inseln aus.

www.nordwestbahn.de