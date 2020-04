Corona-Krise: Imker sollen Bienenvölker einzeln versorgen

Friesland Auch Imker müssen, wie andere Nutztierhalter, Lösungen finden, ihre Tiere trotz der Vorsichtsmaßnahmen und der Kontaktsperre in Zeiten der Corona-Krise weiter zu versorgen. Der Imker-Kreisverband Friesland/Wilhelmshaven weist auf folgende Einschränkungen hin:

• Wichtig ist jetzt die Bestäubung der Trachtpflanzen. Die Versorgung der Bienenvölker aber sei auf ein Minimum zu beschränken.

• Wer seine Bienen an einen anderen Standort stellen will, also eine sogenannte Bienenwanderung vornehmen will, muss berücksichtigen, dass bei dem jeweils zuständigen Landkreis vorher einen Antrag auf Bienenwanderung gestellt und die jeweiligen Vorschriften in den Landkreisen einzuhalten sind.

• Die Bienen dürfen und müssen natürlich weiter versorgt werden. Der Vorsitzende des Kreisimkerverbandes und des Imkervereins Friesische Wehde, Manfred Koehler, rät den Mitgliedern, ihre Registriernummer und gegebenenfalls den Wanderantrag mitzuführen und diese Dokumente ebenso wie die eigene Anschrift an den Bienenkästen zu befestigen. Alle Bienenvölker und Stände sind dem Landkreis gemeldet.

• Bei Kontrollgängen und der Versorgung der Bienenvölker sei Kontakt mit Spaziergängern zu vermeiden. Imker sollten auf die Vorschriften gemäß des Infektionsschutzgesetzes achten und die Bienen immer im Alleingang betreuen, so Manfred Koehler.

• Sollte ein Imker unter Hausquarantäne stehen und seine Bienen nicht mehr selbst versorgen können, müsse die Versorgung der Bienenvölker in Absprache mit anderen Mitgliedern und Imkerfreunden sichergestellt werden.