Corona-Krise: Zwei neue Corona-Fälle in Friesland

Friesland Im Landkreis Friesland gibt es zwei weitere bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus: Wie die Kreisverwaltung am Samstag auf ihrer Website mitteilte, wurde bei zwei weiteren Personen die Infektion nachgewiesen.

Die beiden betroffenen Personen befänden sich in Quarantäne: Eine Person sei ein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet und befindet sich bereits seit der Rückkehr in Quarantäne. Die andere Person sei als Drittkontakt einer betroffenen Person ermittelt worden und befinde sich seit diesem Zeitpunkt in Quarantäne. Die Ansteckung sei außerhalb des Landkreises Friesland erfolgt.

Insgesamt gibt es nun fünf bestätigte Fälle von Corona-Infektionen im Landkreis Friesland.

Die ersten beiden Infektionen mit dem Corona-Virus hatte der Landkreis am 9. März vermeldet. Nachgewiesen wurde die Infektion bei zwei Personen, die in der Nacht des 8. März aus einem Risikogebiet mit dem Bus nach Friesland zurückgekehrt waren. Die Reisegruppe hatte sich vor der Rückfahrt beim Gesundheitsamt gemeldet, so dass die zwei betroffenen Personen aus Friesland bei ihrer Ankunft ohne Kontakt mit Dritten direkt in Quarantäne untergebracht wurden.

Wenige Tage später, am 13. März, vermeldete der Landkreis einen weiteren Fall: Die betroffene Person sei im Rahmen der so genannten Nachverfolgung ermittelt worden, die Ansteckung sei außerhalb des Landkreises erfolgt. Die betroffene Person sei als Drittkontakt einer anderen betroffenen Person ausfindig gemacht worden. Seitdem befinde sich die Person in Quarantäne. Auch die Drittkontakte dieser Person seien unter Quarantäne gestellt worden.