Friesland Auch auf dem Land von A nach B kommen ohne ein eigenes Auto zu haben – das ist die Wunschvorstellung für den öffentlichen Nahverkehr. Am Entwurf des neuen Nahverkehrsplans des Landkreises Friesland gab es bereits Kritik, es fehlten Innovationen und Lösungen für die „letzte Meile“. Dabei, sagt Rolf Neuhaus, Leiter des Fachbereichs Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement in der Kreisverwaltung, unterscheide man sich in den Zielvorstellungen gar nicht so sehr von den Kritikern.

Wo liegen die Prioritäten im Nahverkehrsplan ?

Neuhaus zufolge soll mit dem Nahverkehrsplan vor allem die Linienkonzeption neu aufgestellt werden. Demnach soll der Verkehr auf Taktfahrplan umgestellt werden. „Es geht uns darum, ein Gerüst zu bekommen, auf dem wir den Rest aufbauen können“, so Neuhaus. Dazu gehöre eben die Taktung der Busse und ein Tarifsystem, das für den Nutzer möglichst einfach ist, auf der anderen Seite aber auch die Abrechnung zwischen den beteiligten Verkehrsverbänden regelt.

Dazu muss der Landkreis aber in Verhandlungen gehen – zum einen mit den Busunternehmen, die schließlich letzten Endes das umsetzen sollen, was im Nahverkehrsplan steht, und zum anderen mit den Verkehrsverbänden.

Was ändert sich mit dem neuen Plan ?

Eine wesentliche Änderung ist die Steigerung der jährlichen Buskilometer von 2,9 auf 4,5 Millionen. Damit wird die Taktung auf den bestehenden Linien erhöht. Zur Frage, wie der Verkehr in den äußeren Bereichen jenseits der Buslinien organisiert werden soll, „ist der Entwurf noch etwas dünn“, wie Neuhaus zugibt. Der Nahverkehrsplan solle aber eben vor allem die Neukonzeption der Buslinien abdecken. „Es gibt beim Nahverkehrsplan viele Abbiegemöglichkeiten und wir müssen den Weg Schritt für Schritt gehen“, so Neuhaus.

Schritte, die im nächsten Jahr bereits gemacht werden sollen, sind die Abstimmung der Busfahrzeiten mit den Fahrzeiten der Bahn. Das ist Bestandteil des neuen Taktfahrplans.

So soll vermieden werden, dass Bahnfahrern der Bus vor der Nase wegfährt. Wegen der einfacheren Taktung würden letzten Endes auch die Fahrpläne übersichtlicher. Auch bei den Verhandlungen über die Tarife erwartet die Kreisverwaltung einen Durchbruch im nächsten Jahr. Wer mit dem Bus verschiedene Verkehrsverbände in Anspruch nimmt, soll so nur noch ein Ticket kaufen müssen und nicht zwei.

Ebenfalls im nächsten Jahr soll die Echtzeitdarstellung der Busverkehre eingeführt werden. Auf Anzeigetafeln an zentralen Bushaltestellen oder in Smartphone-Apps soll man dann nachvollziehen können, wie lange der Bus noch braucht, bis er an der Haltestelle ankommt. Die Einführung ist zum Schuljahreswechsel geplant.

Was machen andere Landkreise ?

Im Landkreis Leer läuft schon seit Jahren sehr erfolgreich eine Anrufbuszentrale. Fahrgäste können dort einfach anrufen, Start, Ziel und Wunsch-Ankunftszeit angeben und die Zentrale ordnet die eingegangenen Fahrtwünsche dann den Bussen zu, deren Route am besten zu den Wünschen passt. Die Busfahrer werden von der Zentrale über Funk informiert.

Das System haben sich Mitarbeiter der Kreisverwaltung auch schon selbst angeschaut. Grundsätzlich sei dies auch in Friesland denkbar. Konkrete Planungen gibt es dazu aber noch nicht.

Im Nahverkehrsplan des Landkreises Wittmund ist der Aufbau einer eigenen Mobilitätszentrale festgehalten. Dort sollen alle Drähte zum Thema Nahverkehr zusammenlaufen. Auch in der Kreisverwaltung hält man eine solche Einrichtung für sinnvoll, die Formulierungen im Nahverkehrsplan sind aber noch recht vage.