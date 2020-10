Fahrradwege in Friesland: Wie bewerten Radfahrer ihre Wege?

Friesland Der Landkreis Friesland hofft auf Anregungen und Hinweise – er ruft dazu auf, sich am ADFC-Fahrradklima-Test 2020 zu beteiligen und den Zustand der Radwege in den acht Städten und Gemeinden Frieslands online zu bewerten.

Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundes-Verkehrsministerium wieder bundesweit Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Die Online-Umfrage wird regelmäßig vom ADFC durchgeführt und soll dabei helfen, den aktuellen Stand und Bedarf im Bereich der Radverkehrsförderung zu bewerten.

Insgesamt sind 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit zu beantworten – eine der wichtigsten Fragen, nämlich die nach ausreichender Breite der Radwege – wird indes ausgespart. Und genau das ist einer der Kritikpunkte der Vielradler im Jeverland: Die innerörtlichen Geh- und Radwege lassen zügiges Vorankommen kaum zu, weil sie für die gemeinsame Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer zu schmal sind. Und außerorts gilt in der Regel dasselbe.

Hinzu kommt, dass Radwege außerorts teilweise in desolatem Zustand sind – oft schon zwei Jahre nach Sanierung oder Neubau gibt es Schäden im Asphalt, die Radfahrer schmerzhaft im Schritt und Rücken spüren.

Und weil die meisten Radwegränder viel zu selten sauber gemäht werden, werden die ohnehin schmalen Radwege noch enger – bei Begegnungsverkehr muss man genau zielen. Das gilt etwa für die Radwege – meist kombinierte Geh-/Radwege entlang der Kreis- und Landesstraßen im Wangerland. Empfohlen wird übrigens eine Radwegbreite außerorts zwischen 2,50 und 4,50 Metern.

In der Zuständigkeit des Landkreises Friesland liegen rund 119 Kilometer kreiseigene Radwege. Laut Kreisverwaltung sind 70 Prozent der 165 Kilometer Kreisstraßen mit einem Radweg versehen. In den vergangenen vier Jahren wurden circa 11,5 Kilometer neue Radwege gebaut, in diesem Jahr wurden 1,8 Kilometer Radweg saniert.