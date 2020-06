Fotovoltaik: Solar-Kampagne: Kreis startet zweite Beratungsrunde

Solar-Check

Anmeldungen für den kostenlosen Solar-Check nimmt die Klimaschutzmanagerin des Landkreises montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr unter Tel. 04461/919 33 01 oder 4361 oder jederzeit per Mail an klimaschutz@friesland.de an.

www.friesland.de/solar-check