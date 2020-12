Freiwillige Feuerwehren Frieslands: Je 10 Prozent Zuschuss für vier Fahrzeuge

Friesland Die Ortswehren Tettens und Hohenkirchen sowie die Ortswehren in Bockhorn und Zetel werden bei ihren geplanten Anschaffungen von Einsatzleitwagen und Löschfahrzeugen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag haben jetzt die Kreistagsabgeordneten im Ausschuss für Bauen, Feuerschutz und Mobilität zugestimmt.

Die Gemeinde Wangerland will für die Ortswehr Tettens ein Löschfahrzeug (LF 10) ordern. Die voraussichtlichen An­schaffungskosten dafür liegen bei 263 000 Euro. Und auch die Nachbarwehr in Hohenkirchen benötigt ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), das rund 304 000 Euro kosten wird.

Die Ortswehr Zetel hat einen Zuschuss für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens beantragt, der voraussichtlich 150 000 Euro kosten wird. Und das Löschfahrzeug (LF 10) auf dem Wunschzettel der Ortswehr Bockhorn, das ein altes Fahrzeug ersetzen soll, wird etwa 330 000 Euro kosten.

Für sämtliche Anschaffungen ist ein maximaler Investitionskostenzuschuss von zehn Prozent möglich. Insgesamt sollen die vier geplanten Neu- beziehungsweise Ersatzanschaffungen mit 104 000 Euro bezuschusst werden. Die Bezuschussung soll wie in den Vorjahren durch zwei Zahlungen erfolgen: die erste fließt im Jahr der Indienststellung des Fahrzeugs, die zweite Rate zahlt der Rat im Folgejahr.

Übrigens: Dass die beiden LF 10 in einem Fall 263 000 und in einem anderen Fall 330 00 Euro kosten, hängt mit den Anforderungen der einzelnen Ortswehren an ihr Fahrzeug zusammen. Es gibt kein Standardfahrzeug. Material, Bestückung und zusätzliche Ausstattung, die mit an Bord sein sollen, sorgen für unterschiedliche Endpreise.