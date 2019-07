Friesland Insgesamt ist das Jahr für die Landwirtschaft zufriedenstellend: „Aber es muss nun dringend mal ergiebig regnen“, sagt Frieslands Kreislandwirt Hartmut Seetzen: „Ab und zu ein kräftiger Landregen, damit sich der Boden vollsaugen kann – das wäre schön“, wünscht er sich und seinen Berufskollegen.

Allerdings sollte es nicht gleich regnen: Zurzeit läuft auch in Friesland die Getreideernte – wenn das Korn nass und platt am Boden liegt, verteuert das die Ernte.

„Das Getreide steht sehr schön“, sagt Hartmut Seetzen: Nachdem die ersten Felder gedroschen wurden, hörte er aus der Landwirtschaft, dass die Erträge nicht schlecht sind. „Und das Wetter bisherige hat den Vorteil, dass das Getreide nicht nachgetrocknet werden muss – das zahlt sich bei den hohen Trocknungskosten schon aus.“

Insgesamt ist das Getreide gut durch den Winter gekommen und hatte genau so viel Wasser, dass die Kornausbildung schön ist. „Daran sieht man, dass die wenigen Niederschläge ausgereicht haben, um die Pflanzen gut zu versorgen“, sagt Seetzen. Die Getreidesaat sei von vornherein in die Tiefe gewachsen, so dass die Pflanzen ausreichend Wasser ziehen können. „Sie Pflanzen haben sich ans Wetter angepasst.“

Wenig Freude dagegen haben Frieslands Landwirte am Gras: „Wer früh begonnen hat zu mähen, hat einen dritten Schnitt geschafft, auch wenn der eher mager ausgefallen ist“, meint Seetzen: Am Zustand des Grünlands mit seinen braunen Flecken sei deutlich zu erkennen, dass es seit April zu wenig geregnet hat. „Das Wasser im Boden ist verbraucht, das Gras wächst zurzeit nicht mehr nach“, erklärt der Kreislandwirt. Er selbst mäht gerade den dritten Schnitt – „die Menge könnte man auch mit dem Handkarren nach Hause holen“.

Zudem schlägt auf dem Grünland die Mäuseplage voll zu: Im trocken-heißen Sommer 2018 und dem anschließenden milden Winter haben sich die Mäuse massiv vermehrt. Sie sitzen nun auch in den Feldern und fressen auch an Graswurzeln herum, „so dass nichts mehr nachwächst“, sagt Seetzen: „Mäuse machen locker eine komplette Weide platt“, ist seine Erfahrung.

Zwar sei die Grasernte bisher durchaus ordentlich gewesen, doch das Problem insbesondere der Milchviehhalter ist, dass sie noch starke Defizite von 2018 haben, als die Trockenheit die Grasernte drastisch reduzierte: „Wer Vorräte hatte, hat sie im Winter aufgebraucht und ist damit gerade so über die Runden gekommen“, sagt Seetzen: Zum Teil verfüttern die Milchbauern zurzeit schon wieder den ersten Schnitt von 2019. Heißt: Es könnte schwierig werden, noch genug Gras zu ernten, um bis zum nächsten Frühjahr genug Futter zu bevorraten.

„Und deshalb sollte die Trockenheit nun schleunigst enden, damit das noch mal gut wächst“, hofft Seetzen. Von ergiebigem Regen würde nicht nur das Grünland profitieren: Auch die Spätkartoffeln hätten davon etwas: Bei den Spätkartoffeln steht jetzt die Knollenbildung an – und dazu ist Wasser notwendig.