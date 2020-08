Internetbetrug: 67-Jähriger aus Friesland verliert 50 000 Euro bei Online-Handel

Friesland Weil er mit einer dubiosen Internet-Firma Geschäfte gemacht hat, hat ein 67-jähriger Mann aus Friesland offenbar 50 000 Euro verloren. Bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ermittelt jetzt das 3. Fachkommissariat, zuständig für die Bearbeitung von Wirtschaftskriminalität.

Über das Onlineportal der Polizeidirektion Oldenburg hat der internetaffine Mann Anzeige erstattet. Er hatte online in eine Geldanlage auf einer Handelsplattform investiert und jetzt alles verloren. Die Internetseite des Unternehmens, angeblich mit Sitz auf den Seychellen und Zweitsitz in Sofia (Bulgarien), ist gelöscht, der Geschädigte kommt nicht mehr an sein Geld.

Nur per Mail erreichbar

Seinen Handel begann er im Februar. Er beschrieb den Ermittlern, dass es ein Internetportal gegeben habe, das einen Algorithmus anbot, um den Devisenhandel betreiben zu können. Zunächst wurde die erste fünfstellige Summe im April auf ein Konto überwiesen, bei der nächsten Zahlung allerdings bereits ein anderes benannt. Gehandelt wurde auf Devisengeschäfte, die jeweiligen Devisen suchte ein Onlineanbieter aus.

Die Werte-Entwicklung konnte der Friesländer über ein Traderkonto einsehen, die Software wurde von dem Unternehmen bereitgestellt. Über das angeblich eigene Traderkonto konnte der 67-Jährige nur Einblick erhalten, jedoch keine eigenen Geschäfte tätigen. Er konnte die Firma nur per Mail erreichen, später wurde er dann zurückgerufen.

Nach Angaben des Geschädigten soll sein Handel eine enorme Entwicklung genommen haben, sein Konto habe einen Wert von 500 000 Euro angezeigt. Seit dem 15. August ist das Geschäft beziehungsweise das Unternehmen geschlossen und er kommt nicht mehr an sein Geld.

Genau hinschauen

Die Ermittlungen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz, stehen zwar ganz am Anfang, jedoch möchte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland diesen Fall zum Anlass nehmen, vor Geschäften dieser Art zu warnen. Bei dem Handel mit Derivaten bedarf es in Deutschland einer Erlaubnis des Bundesamtes für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), im aktuellen Fall scheint das Unternehmen ihren Sitz im Ausland zu haben.

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland appelliert an die erforderliche Sensibilität bei derartigen Geschäften: „Sobald Sie mit Ihrem Geld online in Geschäfte investieren, schauen Sie sich die Portale genau an“, warnt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion.