Friesland In Sachen Jade Race 2020 ist das letzte Wort zwar noch nicht gesprochen – aber auch das allerletzte Wort wird vermutlich an der Entscheidung der Gesellschafterversammlung, das Autorennen auf dem Flugplatz Jade-Weser-Airport in Mariensiel künftig nicht mehr zuzulassen, nicht mehr viel ändern.

Die Zukunft der Renn-Veranstaltung ist an der ungeklärten Haftungsfrage für Schäden an der Start- und Landebahn zerschellt. Im Kreisausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen, an der Renn-Veranstalter Michael Behrens mit rund zehn weiteren Unterstützern als Gäste teilnahm, waren die Emotionen schnell auf 180 – und die des Landrats zwischendurch sogar auf 190.

Vor allem die Frage möglicher Baumängel an der neuen Piste und das Klimaschutzargument, brachten Dampf und dicke Luft in die Diskussion.

Die CDU hatte kurzfristig die Jade-Race-Entscheidung der Gesellschafterversammlung aus der vergangenen Woche auf die Tagesordnung gebracht, weil die Entscheidung zu viele Fragen offen ließ.