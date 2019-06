Friesland 261 Friesländerinnen und Friesländer haben sich bisher registriert: Seit 1. Juni läuft im Landkreis Friesland die Kampagne „Stadtradeln“. Es geht darum, bis 21. Juni das Auto stehen zu lassen, aufs Rad umzusatteln und möglichst viele Kilometer für den Landkreis bzw. für die Städte und Gemeinden zu sammeln. Jever, Sande, Schortens, Wangerland und Zetel beteiligen sich diesmal – nach dem Auftakt sind bis Dienstag bereits 13 346 Fahrrad-Kilometer zusammengekommen.

Fast 5000 Kilometer davon haben allein die Jeveraner erradelt, freut sich Jevers Fahrradbeauftragter Ingo Borgmann. 2017 hatte er Jever zum ersten Mal für die Kampagne gemeldet – 2018 stießen dann der Landkreis, Schortens und das Wangerland hinzu.

Das Wangerland ist auch diesmal dabei – der stellvertretende Bürgermeister Reiner Tammen und die Grünen haben die Gemeinde angemeldet und auch die Teilnahmegebühren gezahlt. Zum Auftakt des Stadtradelns trafen sich in Hohenkirchen 24 Radlerinnen und Radler zu einer ersten Rundfahrt von ca. 13 Kilometern, danach ging es ins Stövchen, wo bei Tee, Kaffee und Kuchen noch einmal kurz über die Aktion berichtet wurde. Dort stießen dann weitere Radler aus Hooksiel und anderen Orten des Wangerlands hinzu. Wer am Ende des dreiwöchigen Aktionszeitraums die meisten Kilometer zurückgelegt hat, darf sich auf eine neue Fahrradtasche freuen, gespendet von der Grünen-Fraktion, kündigt Reiner Tammen an.

Bewegung Critical mass – kritische Masse Mehr als 30 Radler haben die weltweite Bewegung Critical mass – kritische Masse nach Jever geholt: Olaf Harjes hat sie initiiert. Zur Critical mass treffen sich hauptsächlich Radfahrer scheinbar zufällig und unorganisiert, um mit gemeinsamen Fahrten durch Innenstädte, ihrer bloßen Menge und dem konzentrierten Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam zu machen. Zum Auftakt nahmen am Sonntag in Jever unter anderem die Deichradler, Mitglieder des ADFC und Jevers Fahrradbeauftragter teil. „Critical mass ist übrigens keine Grüne-Veranstaltung, sicherlich von den Grünen gefördert und unterstützt, aber überparteilich“, sagt Olaf Harjes. Er ist begeistert von der Resonanz. Die nächste Tour ist für Freitag, 28. Juni, angesetzt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr das Graftenhaus. Mehr Infos unter criticalmass.in

25 Radler haben auch in Sande das Stadtradeln eröffnet: Der Bürgerverein, der Wirtschaftsförderungsverein und die Siedlergemeinschaft Sande sind dem Aufruf der Gemeinde gefolgt und haben jeweils eine Tour vorbereitet. Die Siedler-Tour unter Leitung von Josef Wesselmann führte über den Klimapfad Sande. An den einzelnen Stationen der Rundtour quer durch die Gemeinde gab es Infos zu den Themen Klimawandel, Klimaschutz, Deichbau, Sielanlagen, Schwarzes Brack, die Funktion der Mühlen, dem Handelsort Neustadtgödens.

Jede der drei Radler-Gruppen legte rund 23 Kilometer zurück – das macht insgesamt schon einmal 575 Kilometer für Sande.