Kreislandvolk: Runder Tisch erfolgreiche Blaupause

Friesland Der „Niedersächsische Weg“, der zurzeit zwischen Vertretern aus Landwirtschaft, Naturschutz und Landesregierung ausgehandelt wird, verlange den Landwirten sehr viel ab. Darüber berichtete Hartmut Seetzen, Vorsitzender des Kreis-Landvolks Friesland jetzt in der Mitgliederversammlung.

„Ich bin zunächst sehr skeptisch gewesen, ob wir uns darauf einlassen sollten“, sagte Seetzen. Letztlich habe sich aber die Überzeugung durchgesetzt, dass es sinnvoller sei, wenn die Landwirtschaft sich einbringe, konstruktive Vorschläge mache und versuche, sinnvolle Regelungen für die Region zu erreichen.

„Und das ist beim Niedersächsischen Weg auch gelungen“, betonte Seetzen: Die Regelungen zu den Gewässerrandstreifen sehen vor, dass kein Landwirt mit mehr als fünf Prozent seiner Fläche betroffen sei, außerdem werde der wirtschaftliche Nachteil voll ausgeglichen. Der Grünlandumbruch auf Moorflächen werde schwieriger, aber nicht unmöglich.

Landrat Sven Ambrosy erinnerte an den „Runden Tisch Naturschutz“, an dem in Friesland seit 2003 Landwirtschaft, Naturschutz, Politik und Verwaltung Lösungen erarbeitet haben. Damals sei dies in Niedersachsen exotisch gewesen, aus heutiger Sicht wirke es wie die Blaupause für den „Niedersächsischen Weg“.

Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 erinnerte Landvolk-Geschäftsführer Manfred Ostendorf an wichtige strukturelle Veränderungen: Im Herbst konnte das neue Seminargebäude neben dem Landvolkhaus in Ovelgönne eingeweiht werden. Im Altbau war somit Platz für die Geschäftsstelle des Kreislandvolkverbands Friesland, die Ende 2019 dorthin verlegt wurde. Mit dem Jahreswechsel hat der Verband seine Buchstelle an den Landwirtschaftlichen Hauptverein für Ostfriesland verpachtet.