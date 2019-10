Erhalt des Filialnetzes

Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) betreibt unter Leitung von Ulf Thomas (Privatkunden) und Klaus Blum (Firmenkunden) im Landkreis Friesland 15 Standorte: in Varel, Jever, Hohenkirchen, Hooksiel, Schortens, Sande, Roffhausen, Obenstrohe, Zetel und Bockhorn sind Mitarbeiter vor Ort. Reine Automaten-Standorte gibt es in Langendamm, Neuenburg, Jever Bahnhofstraße, Horumersiel und Wangerooge. Die Filiale Roffhausen zieht in diesem Jahr noch 300 Meter weiter in Räume in Middelsfähr.

Das Beratungsangebot in den Filialen wird ausgebaut: Beratungsgespräche und Serviceleistungen sind ab demnächst durchgehend von 8 bis 20 Uhr an sämtlichen Mitarbeiter-Standorten möglich. Parallel werden neben Online-Banking und Sparkassen-App die digitalen Kanäle weiter ausgebaut: Per Videoschalte sind Bankkaufleute in den Filialen erreichbar, die sich um Kundenanliegen kümmern. Mittelfristig sollen sämtliche Standorte mit dieser Technik ausgestattet werden.