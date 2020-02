Friesland Statt Grasnarbe nackter schwarzer Boden, dazwischen unzählige Mauslöcher: Viele Weiden in Friesland sind von Feldmäusen zerfressen. Die kleinen Nager haben sich zur Plage entwickelt – wo sie ihr Unwesen treiben, wächst kein Gras mehr. „Für viele Flächen gilt Totalschaden“, sagt Frieslands Kreislandwirt Hartmut Seetzen.

Die Mäuseplage und die von den Landwirten angeregte Ausnahmeregelung für Grünlandbewirtschaftung ist auch Thema beim Neujahrsempfang der Kreislandvolkverbände Friesland und Wesermarsch an diesem Dienstag, 4. Februar: Beginn ist um 20 Uhr im Tivoli in Varel.

Die Milchviehbetriebe machen sich Sorgen, wie sie ihre Tiere satt bekommen: im vergangenen Sommer haben sie schon viel zu wenig Gras geerntet, die Vorräte sind längst aufgebraucht. Und solange die Mäuse da sind, ist eine Neuansaat von Gras zwecklos.

„Die Konstellation schlechter Milchpreis, zwei trockene Jahre und Futterknappheit –- das kostet die Landwirte extrem viel Geld“, sagt Seetzen.

Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Grünland-Region war er jetzt zum Krisengespräch in Hannover – und zwar gleich mit zwei Ministern: Umweltminister Olaf Lies und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast wollen bis Ende Februar klare und unbürokratische Regelungen zur Mäusebekämpfung treffen. „Wo keine Gras ist, kann ich durch Umbrechen auch keine Grasnarbe zerstören“, erklärt Seetzen, was sich die Landwirte vorstellen: Pflügen ist bei Grünland derzeit aber nur erlaubt, wenn sowohl die Untere Naturschutzbehörde als auch die Landwirtschaftskammer grünes Licht geben. Und das kann mehrere Wochen dauern.

Zeit haben die Landwirte aber nicht: „Der Zeitplan ist stramm: Damit wir die Mäuseschäden beheben und Gras neu ansäen können, muss in drei Wochen feststehen, was möglich ist. Denn ab Ende Februar müssen wir arbeiten können“, so Seetzen.

Insbesondere für das Grünland in Vogelschutzgebieten müssen extra Regelungen getroffen und Fristen festgelegt werden. „Es war ein konstruktives Gespräch, wir haben das Ausmaß der Krise deutlich machen können“, sagt Hartmut Seetzen. Die Minister hätten direkt Aufträge erteilt.