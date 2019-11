Friesland Insektenschutz ja – aber nicht so: Das ist der Standpunkt der Kreislandvolkverbände Wesermarsch und Friesland zum Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung. „Unsere Landwirte haben sich in den vergangenen Jahren in vielen freiwilligen Maßnahmen wie dem Anlegen von Blühstreifen oder in Kooperation mit Naturschützern engagiert. Das ignoriert die Bundesregierung völlig und setzt allein auf Gesetze, die massive finanzielle Auswirkungen auf unsere Betriebe haben würden“, sagt Landvolk-Vorsitzender Hartmut Seetzen.

Kritik am Aktionsprogramm: Viel Land geht verloren Diese Vorhaben aus dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ träfen die Küstenlandkreise besonders hart:

• Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten wie Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten: In den Landkreisen Friesland und Wesermarsch umfassen diese Gebiete fast 13 000 Hektar, das entspricht 12,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dort wäre künftig kein Ackerbau – also der Anbau von Mais, Getreide oder Kartoffeln – mehr möglich, der zurzeit auf etwa 30 Prozent dieser Flächen betrieben wird.

• Einhaltung eines Mindestabstands zu Gewässern von zehn Metern, wenn Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden sollen: Ist dieser Streifen dauerhaft bewachsen wie bei Grünland, soll er sich auf fünf Meter reduzieren. In Friesland und in der Wesermarsch gibt es 30 000 Kilometer Gewässer der 2. und 3. Ordnung. Bei einem Randstreifen von fünf Metern wären 15 000 Hektar Land betroffen, bei zehn Metern sogar 30 000 Hektar Land.

Ihre Kritik am Aktionsprogramm haben die beiden Verbände in einem gemeinsamen Positionspapier zusammengefasst und an die örtlichen Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie die zuständigen Ministerien in Berlin und Hannover geschickt.

Die Wesermarsch und Friesland wären vor allem von zwei Vorhaben im Aktionsprogramm erheblich betroffen: Zum einen vom geplanten Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten, was den Anbau von Mais, Raps, Getreide oder Kartoffeln unmöglich machen würde. „Auf unseren schweren Marschböden funktioniert die mechanische Unkrautbekämpfung nicht; für die Betriebe gibt es daher keine Alternative zum Herbizideinsatz“, macht Hartmut Seetzen deutlich.

Das Aktionsprogramm sieht außerdem die Einhaltung eines Mindestabstands zu Gewässern vor, wenn Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. „Solche Bewirtschaftungsverbote sind ein massiver Eingriff in die Nutzungsfähigkeit von Grundstücken, ohne dass es den Insekten nutzen würde“, sagt Hartmut Seetzen. „Denn für jedes Mittel gibt es ja bereits Vorgaben wie die Einhaltung eines Abstands zu Gewässern oder die Verwendung abdriftmindernder Düsen.“

Die Landwirte sehen in den Maßnahmen Willkür: die ungebremste Versiegelung von Flächen, der zunehmende Verkehr, die Gestaltung von öffentlichen und privaten Flächen wie Parks und Gärten und der Klimawandel gefährden Insekten gleichermaßen. Ordnungsrechtliche Vorschriften würden aber hauptsächlich für die Landwirte gemacht – an alle anderen richten sich Appelle und Empfehlungen.

Seetzen befürchtet, dass Betriebe in Existenznöte geraten, wenn sie den Ackerbau aufgeben oder auf Mais als Viehfutter verzichten müssten. „In den vergangenen zehn Jahren ist bereits ein Drittel unserer landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden. Die jetzt geplanten Vorgaben werden diesen Strukturwandel beschleunigen – am Ende haben wir eine Landwirtschaft, die doch eigentlich niemand will: Die Familienbetriebe verschwinden, stattdessen wird es immer größere Einheiten geben“, sagt Hartmut Seetzen.

Deshalb steht die nächste Aktion an: Am Donnerstag, 14. November, wird es anlässlich der Umweltministerkonferenz eine große Kundgebung in Hamburg geben, zu der auch wieder Treckerkorsos geplant sind. Auch die Kreislandvolkvereine Wesermarsch und Friesland rufen zur Teilnahme auf und haben Busse organisiert.