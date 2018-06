Friesland Dort, wo seit Anfang Mai Regen gefallen ist, sieht es noch gut aus: Doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Getreideernte von Frieslands Landwirten wenig ertragreich sein wird oder gar ganz ausfällt.

Das Problem: „Der vergangene Herbst und Winter waren extrem nass: Wintergerste und Winterweizen auszubringen war auf vielen Äckern nicht möglich“, sagt Kreislandwirt Hartmut Seetzen: Und wer es geschafft habe, Sommergerste und -weizen vor dem Starkregen im Frühjahr einzusäen, bei dem sei das Getreide zum Teil sehr schwer aufgelaufen. „Für die Getreidebauern sieht es insgesamt sehr schlecht aus dieses Jahr“, meint Seetzen mit Blick insbesondere aufs Wangerland.

Kurios in diesem Jahr: Der Regen fällt extrem unterschiedlich. „Wir beobachten, dass sich die Wassermengen schon in wenigen Kilometern Abstand massiv unterscheiden: Im Südkreis haben wir neun Liter Niederschlag gemessen – an anderen Orten in Friesland fielen 20 bis 30 Liter.“ Und dort, wo eher 30 Liter Regen gefallen sind, seien die Bauern auch durchaus zufrieden.

Doch insgesamt fehlt Regen: „Unseren Weiden geht es wie dem Rasen: So langsam bilden sich braune Flächen“, berichtet Seetzen. Dabei war der erste Grasschnitt gut. „Und wer sehr früh gemäht hat, hatte auch einen ordentlichen zweiten Schnitt.“ Doch wer später dran war mit Mähen, der habe nun Probleme: „Die Obergräser schießen bereits und verholzen, und das Untergras, das die Qualität bringt, wächst nicht nach.“

Der Wunsch der Landwirte: „Immer mal ein Landregen – schön leicht, fünf bis sechs Liter flächendeckend alle paar Tage.“ Oder besser alle paar Nächte: Dann stört der Regen den friesischen Sommer nicht.