Friesland „Der Regen hat die Mäuse dezimiert“, sagt Folkert Rieniets vom Kreislandvolkverband Cleverns-Sandel-Möns: „Jetzt noch rauer Frost, dann könnten wir nach Umbruch und Neuansaat des Grünlands mit einem blauen Auge davonkommen.“

Ein Lichtblick ist für die Landwirte die Möglichkeit des Grünlandumbruchs zur Mäusebekämpfung und Neuansaat der von den Wühlmäusen teilweise komplett weggenagten Grasnabe. Auf vielen Flächen haben die Nager gewaltig zugeschlagen – wüste braune Placken und Mäuselöcher so weit das Auge reicht, sind auf Grünland in Friesland zu sehen.

Das Gute an der Antragstellung: Sie geht relativ fix und gilt für ein ganzes Jahr. Einschränkungen bestehen lediglich für Landschafts- und Vogelschutzgebiete. Doch da will der Landkreis Friesland unbürokratisch helfen, haben Frieslands Landwirte schon erfahren.

Doch auch wenn das Land und die Landwirtschaftskammer sich schnell auf die von den Landwirten geforderte Umbruchgenehmigung für Grünland geeinigt haben – die Landwirte stöhnen, weil das Antragsverfahren nicht ganz so unkompliziert ist wie erhofft: „Es ist dann doch recht aufwendig – das hätten wir uns deutlich einfacher gewünscht“, sagt Kreislandwirt Hartmut Seetzen.

Fotos als Beleg

Denn die Bauern müssen jede Fläche einzeln beantragen – mit Fotos müssen sie für jede Fläche den Mäuseschaden belegen und dokumentieren. Die Landwirtschaftskammer begutachtet anhand der Fotos, ob Umbruch notwendig ist. „Und 20 Prozent der beantragten Flächen werden dann auch vor Ort begutachtet“, sagt Seetzen.

Liegt die Fläche im Vogelschutz- oder Landschaftsschutzgebiet, leitet die Kammer den Antrag auf Umbruch an die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis weiter zur Stellungnahme. „Das verlängert dann Dauer bis zur Genehmigung auf etwa drei Wochen“, sagt Seetzen. „Auch deshalb ist höchste Zeit, dass die Landwirte schnell Anträge für ihre Flächen stellen, damit sie zeitgerecht handeln können.“

Je nach Bodenart bedarf es zur Neuansaat von Gras unterschiedlicher Maßnahmen: Auf trockenem Grünland wird per Pflug umgebrochen, Moorböden werden oberflächlich gegrubbert und gefräst, bevor nie Grassaat eingebracht wird.

„Und hier und da besteht die Möglichkeit, ganz ohne Umbruch durch intensives Striegeln zu versuchen, neues Gras anzusäen“, sagt Seetzen. Striegeln ist vergleichbar mit dem Vertikutieren von Rasen. „Aber das ist sehr stark witterungsabhängig: Wenn es zu trocken ist, trocknet die Saat schnell ein. Und wenn so nass ist wie zurzeit, dann wird die Grassaat zusammengespült.“

Erfahren in Grünpflege

Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Landwirte ihr Grünland ganz ohne Beantragung zur Pflege umbrechen konnten – vor drei Jahren erst war das neue Gesetz zum Umbruchverbot in Kraft getreten. „Mit Blick darauf, dass wir ja schon wissen, wie Grünland zu pflegen ist, hatten wir gehofft, dass wir einfach nur anzeigen müssen, welche Flächen wir nun zur Neuansaat umbrechen“, sagt Seetzen.

Seetzen und mancher andere Landwirt beobachten mit Sorge, dass die Mäuse trotz des Regens noch immer oder schon wieder sehr aktiv sind. „Leider ist der Großteil nicht ertrunken – es tut mir ja leid, dass ich das den Tierchen wünsche. Aber das Futter für unsere Tiere hat oberste Priorität.“ Ein Kollege hat ihm erzählt, dass er an einem Tag mehrere Löcher zugetreten hat – „und am nächsten Tag waren dort doppelt so viele neue Mauselöcher“, sagt der Kreislandwirt.

Auch Kreislandvolk-Geschäftsführer Manfred Ostendorf – neben Friesland auch für die noch viel mäusegeplagtere Wesermarsch zuständig – berichtet, dass die Landwirte „überrascht“ und „sehr erschrocken“ seien. Nämlich darüber, dass die nun gefundene Lösung von Ministerien und Politik auch noch als Erfolg verkauft würde oder sogar als Hilfe. „Es ist ein gangbarer Weg, mehr aber auch nicht. Das wird der tatsächlichen Katastrophe für die betroffenen Betriebe nicht gerecht. Mit unkonventioneller Hilfe hat das nichts zu tun.“