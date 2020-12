Müllabfuhr wechselt Rhythmus

Friesland Die Abfallwirtschaft des Landkreises Friesland weist darauf hin, dass die Abfuhr der Biotonnen, wie im Abfuhrkalender angegeben, nach dem 3. Dezember in einen vierwöchentlichen Rhythmus wechselt.

Im Winter können Bioabfälle aber in der Tonne festfrieren, die Tonnen dann nur zum Teil geleert werden. Feuchte Abfälle sollte man daher antrocknen lassen oder in Zeitungspapier einwickeln. Wer Balkon oder Garten hat, kann den Müll schon vorher rausstellen. Angefrorener Müll friert seltener fest. Zudem kann der Boden der Tonne mit etwas zerknülltem Zeitungspapier belegt werden. Alternativ kann man den Müll vorher mit einem Spaten lösen. Die Tonne sollte aber nicht in geschlossenen Räumen stehen, es besteht die Gefahr, dass sich Pilzsporen bilden. Bei festgefrorenem Müll besteht kein Anspruch auf nachträgliche Entsorgung.

