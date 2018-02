Friesland Rund 5500 Friesländer haben sich an der Meinungsabfrage der Kreisverwaltung zum Thema „gelber Sack - gelbe Tonne - Wertstofftonne“ beteiligt. Im Ausschuss für Umwelt und Abfall am Dienstag wurde das Ergebnis vorgestellt – und angesichts des Ergebnisses über das weitere Vorgehen beraten.

Vier Wochen lang konnten Frieslands Bürger gegenüber dem Landkreis kundtun, in welcher Form sie Verpackungsabfall mit dem grünen Punkt künftig entsorgt sehen möchten – ob sie statt der gelben Säcke lieber eine gelbe Tonne haben möchten oder ob gar die Wertstofftonne eingeführt werden soll. In der Wertstofftonne werden neben dem Verpackungsmüll auch aller anderer Kunststoffabfall sowie Gegenstände aus Metall gesammelt.

Tonne oder Sack? Der Landkreis hatte vom 28. Dezember bis 25. Januar die Meinung der Friesländer abgefragt – beteiligen konnten sich die Bürger online und telefonisch. Drei Varianten sind möglich: • Es bleibt, wie es ist: Verpackungen werden weiter im gelben Sack gesammelt. • Eine Gelbe Tonne wird eingeführt: Ausschließlich Verpackungen werden in dem neuen Behälter gesammelt. • Eine neue Wertstofftonne wird eingeführt: Darin werden Verpackungen, aber auch Abfälle aus ähnlichem Material entsorgt – Plastikgegenstände aller Art und zusätzlich Metall von der Konservendose bis zur Bratpfanne. Das Ergebnis der Umfrage: knapp 5500 Friesländer beteiligten sich. • Gelber Sack: 20 % (1126 Stimmen) • Gelbe Tonne: 48 % (2611 Stimmen) • Wertstofftonne: 31 % (1709 Stimmen)

Laut Kreisverwaltung entsprechen die rund 5500 eingegangenen Meinungsäußerungen einer Beteiligung von mehr als 10 Prozent der Haushalte Frieslands. Damit sind die Ergebnisse nach Ansicht der Verwaltung als repräsentativ anzusehen.

Von den 5500 Umfrage-Teilnehmern sprachen sich 1126 (20 Prozent) für den Beibehalt des gelben Sacks aus; 2611 (48 Prozent) wünschen sich eine gelbe Tonne. Und 1709 (31 Prozent) plädieren für die Einführung der Wertstofftonne.

Hintergrund der Befragung war, dass zum 1. Januar 2019 das neue Verpackungsgesetz in Kraft tritt. Der Landkreis Friesland als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann dann dem Dualen System, das für die Sammlung und Verwertung der Verpackungen verantwortlich ist, vorgeben, wie Verpackungsabfälle gesammelt werden sollen.

Mit der Vorstellung der Meinungsabfrage ist noch keine Entscheidung für oder gegen den gelben Sack gefallen: Vielmehr wird die Kreisverwaltung auf Grundlage der Umfrage die verschiedenen Entsorgungsvarianten für die Politik nochmals aufarbeiten. Am 17. Mai im nächsten Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft wird dann erneut beraten. Damit sind folgende Möglichkeiten offen:

• Beibehaltung der gelben Säcke – alles bleibt, wie es ist.

• Zunächst Einführung der gelben Tonne: In Gesprächen mit dem dualen System wird die Einführung von gelben Tonnen zur Sammlung von Verpackungen gefordert. Die Kreisverwaltung strebt eine Leerung alle 14 Tage an. Eine Sammlung von stoffgleichen Nichtverpackungen über die Tonne wird fortlaufend geprüft.• Einführung der Wertstofftonne: Die Verwaltung nimmt Verhandlungen mit dem dualen System zur Nutzung einer Wertstofftonne auf. Ziel ist, die Tonne flächendeckend alle 14 Tage zu leeren.

Unterdessen gibt es Kritik an der Form der Meinungsabfrage durch die Kreisverwaltung: Da die Umfrage nicht als Schreiben an alle Haushalte gegangen sei und zunächst nur im Internet abzustimmen war sowie später dann auch telefonisch und schriftlich, seien gar nicht alle Abfallgebührenzahler erreicht worden. Damit sei die Meinungsabfrage keineswegs als repräsentativ zu bewerten.

