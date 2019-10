Friesland In Jever und in Hohenkirchen wurden die Wertstofftonnen bereits vor die Häuser gestellt: Der Landkreis Friesland und die Firma Nehlsen bereiten die Umstellung vom gelben Sack auf die Tonne vor. Ab 1. Januar 2020 ist der gelbe Sack Geschichte in Friesland.

Zu wenige Tonnen? Die Firma Nehlsen hat ein Service-Telefon zur Wertstofftonne eingerichtet: Tel. 04461/99 87 445. Hinweise sind auch per E-Mail an wertstofftonne-friesland@ nehlsen.com möglich.

Statt der ungeliebten, weil schnell reißenden dünnen Plastiksäcke für Verpackungsmüll, werden Haushaltsabfälle aus Kunststoffen und Metall in Zukunft in der schwarzgrauen Tonne mit orangefarbenem Deckel gesammelt und abgefahren.

Dabei gilt: Bis 31. Dezember müssen noch die gelben Säcke an die Straße gestellt werden.

Zurzeit lässt die Entsorger-Firma Nehlsen die Tonnen in ganz Friesland verteilen – allerdings für jedes Gebäude nur eine. Wem das nicht reicht – zum Beispiel in Mehrparteienhäusern – kann Tonnen nachordern, hieß es beim Landkreis (siehe Infokasten).