Friesland Als erstes sollen ab 1. März 2020 die Linien 121 Wilhelmshaven-Schillig und 253 Bahnhof Varel-Dangast im Stundentakt fahren, später im Jahr soll auch der Bus der Linie 219 einmal pro Stunde Jever und Wilhelmshaven verbinden.

Mit dem Kreistags-Beschluss über den „Nahverkehrsplan 2019 bis 2024“ kann die Kreisverwaltung nun mit der Umsetzung eines besseren Busverkehrs in Friesland beginnen. Ziel ist, die größeren Ortschaften künftig im Stundentakt per Bus erreichbar zu machen – und zwar an Werktagen von 5 bis 20 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 8 bis 20 Uhr.

Der Zugverkehr ist nicht Inhalt des Nahverkehrsplans: Er liegt nicht in der Zuständigkeit des Landkreises, sondern des Landes. Allerdings werden die Busse so getaktet, dass Fahrgäste die Züge an den Bahnhöfen Jever, Heidmühle, Sande und Varel in Zukunft besser erreichen können.

„Der Beschluss des Kreistags ist ein großer Erfolg; wir schaffen damit die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung“, so Landrat Sven Ambrosy. 2020 wird der Landkreis bis zu 1,8 Millionen Euro in den Busverkehr investieren – unter anderem in eine Tarifreform und die vom Kreistag beschlossene Teilkostenerstattung für Fahrkarten für Auszubildende und Schüler der Oberstufen.

In den kommenden Monaten wird Ambrosy zufolge weiter eine Tarifreform vorangetrieben: In Zukunft soll jede Gemeinde eine Tarifzone bilden. Der Landkreis will dadurch die Bustarife übersichtlicher gestalten. Geplant ist auch die Einführung einer Echtzeitinformation über Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse inklusive Fahrplan-App.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet zudem die Anbindung des Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch per Bus, wenn 2021/22 der Bahnhaltepunkt Sanderbusch nach Abschluss der Bahnumfahrung Sande entfällt.

Schrittweise sollen bis Ende 2024 der neue Bustakt und die neuen Tarife in Friesland eingesetzt werden – vorbehaltlich der Finanzierung. Die Umsetzung geschieht in Zusammenarbeit mit den Busunternehmen.