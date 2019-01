Friesland Das Fazit vorweg: Der ÖPNV in Friesland ist keine Alternative zum Auto. Das stellte Planer Prof. Dr. Volker Stölting von der Firma PGT aus Hannover fest, der am Dienstagabend in Schortens den aktuellen Stand des Nahverkehrsplans für den Landkreis vorstellte – insbesondere mit Blick auf das Jeverland.

Wie berichtet, will der Landkreis Friesland als zuständige Stelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis Ende 2019 seinen Nahverkehrsplan aktualisieren. Um darüber zu informieren sowie Hinweise von Bürgern zu berücksichtigen, wird regelmäßig zu Workshops eingeladen.

In Schortens waren neben rund 25 Zuhörern auch Stefanie Pflug und Rolf Neuhaus, (beide Landkreis) sowie Schortens’ Bürgermeister Gerhard Böhling dabei.

• Die Analyse

Um den Nahverkehrsplan anpacken zu können, muss der Ist-Zustand analysiert werden – und das koste viel Zeit, so Stölting. So müsse er jede einzelne Fahrt auseinandernehmen – und das seien für Friesland 2,5 Millionen Buskilometer. Gefahren werden sie von vier Verkehrsunternehmen. Es gibt etwa 40 Buslinien.

Hinzu kommt bei der Analyse die Berücksichtigung des Landkreises Wittmund und der Stadt Wilhelmshaven. Die Grundstruktur für den neuen Plan sei fertig, jetzt gehe es an die Feinarbeit.

• Die Ergebnisse

Bei seiner Analyse stellte Stölting fest:

• Montags bis freitags gibt es 20 bis 30, manchmal 50 Fahrten pro Tag, aber:

• 90 Prozent aller Fahrten sind Schülerfahrten. Das bedeutet:

• morgens und mittags fahren für die Schülerbeförderung acht bis zehn Busse.

• In den Ferien fahren kaum Busse. „Wenn ein Feriengast auf die Idee kommt, mit dem Bus nach Harlesiel zu fahren, dann hat er ein großes Problem“, so Stölting. „Es ist keine Freude, mit dem ÖPNV zu fahren.“

• Noch schlimmer wird es am Wochenende. „Dann ist es ganz vorbei.“ Es gebe zwar die eine oder andere Verbindung, das seien teilweise aber auch Bedarfsfahrten, heißt: nur auf Anmeldung fährt ein Bus. „Eigentlich keine schlechte Idee, aber: wird das auch kommuniziert? Oft wissen nur wenige von dem Angebot“, hat Stölting festgestellt.

• Die Haltestellendichte sieht gut aus

• Die Busfahrpläne sind ziemlich schwer zu lesen

• Das Fazit

• An Schultagen gibt es ein dichtes Busliniennetz. „Das Angebot bricht außerhalb der Schulzeit zusammen, hier besteht dringender Nachholbedarf“, so Stölting. Der ÖPNV fährt aktuell nicht für Jedermann, sondern für Schüler. Zwar müsse weiterhin auf die Schülerbeförderung gesetzt werden – auch in finanzieller Hinsicht – aber zusätzlich auch auf andere Fahrgäste.

• Wichtige Fahrziele sind außerhalb der Schulzeiten nicht erreichbar

• Keine vorhandene Anschlussverbindung an den Schienenverkehr – wenn vorhanden, dann zufällig. „Ich habe gesehen, dass ein Busfahrer sogar noch die Bahnfahrgäste aussteigen sah, aber ihnen vor der Nase wegfuhr – das geht gar nicht.“

• Der ÖPNV ist aktuell keine Alternative zum Auto

• Die Ziele

• Eine Verbesserung des so genannten „Modal Split“ (das ist die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) im Landkreis durch die Verlagerung der Fahrten vom Pkw auf den ÖPNV

• ÖPNV attraktiv gestalten und die Qualität verbessern

• Barrierefreiheit: Eigentlich soll bis 2022 jede Bushaltestelle barrierefrei sein. „Das wird hier nicht möglich sein, das würde einige Milliönchen kosten“, sagte Stölting. Aber: wichtige Haltestellen wie Schulen oder Altenheime, sollten berücksichtigt werden

• Linienbündelung: starke und schwache Linien sollten zusammengeführt werden

• Bedienungsstandards

Der Nahverkehrsplan soll möglichst einfach zu verstehen sein. Es sollte eine Hauptlinie geben, die mindestens im Stundentakt von 6 bis 19 Uhr fährt und an die Abfahrtszeiten der Züge angepasst ist. Hinzu kommen eine Linie zweiter Ordnung, die im Stundentakt oder nach Bedarf fährt sowie zwei Ergänzungsnetze z.B. für Schülerfahrten. Ergänzend könne es Angebote wie Bürgerbusse geben.

• Qualitätsstandards

Stölting zeigte Beispiele von Bushaltestellen, die „katastrophal“ seien: keine Wartehäuschen, keine Barrierefreiheit, keine Blindenleitstreifen. Dazu zählen der Außenhafen und die Bäderstraße Hooksiel oder St. Joost.

Die Haltestelle am Schulzentrum Hohenkirchen sei dagegen „traumhaft“. „Das könnte künftig eine der wichtigsten Haltestellen werden.“ Ebenso: die Bahnhöfe Jever, Schortens Heidmühle und Sande sowie ZOB Hooksiel.

• Fragen/Anmerkungen

Bürgermeister Böhling merkte nach einem Blick auf ein mögliches Liniennetz an: „Dass die Hauptlinie überwiegend in die Küstenorte fährt, ist verständlich. Bei der Linie zweiter Ordnung sollten aber die anderen Orte gleichwertig behandelt werden.“

Erwin Fuchs wies auf die Notwendigkeit eines Planungsworkshops in Bezug auf den Bürgerbus im Wangerland hin. „Hier müssen wir uns in jedem Fall abstimmen“, betonte er. Zudem wünschte er sich einen Busfahrplan, der einfacher zu lesen sei – „damit man künftig keine Bedienungsanleitung oder Ausbildung zum Lesen des Busfahrplans braucht.“