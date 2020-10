Eilverfahren: Jeder trägt halbe Kosten

Friesland /Oldenburg Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat das Eilverfahren zum „Schichtbetrieb Schule LK Friesland“ eingestellt: Da der Landkreis seine Allgemeinverfügung dahingehend geändert hatte, dass die betroffene Schule nicht mehr in den Anwendungsbereich fiel, hätten beide Beteiligten das Eilverfahren für erledigt erklärt, teilte der Sprecher Verwaltungsgerichts Oldenburg mit.

Das Eilverfahren gegen die Allgemeinverfügung, mit der Schichtbetrieb in den Schulen angeordnet worden war, hatte ein Schüler angestrengt: Er forderte Präsenzunterricht. Die Allgemeinverfügung des Landkreises war am 11. Oktober geendet, bereits am 8. Oktober war der Schichtbetrieb in einem Großteil der Schulen aufgehoben worden.

Die Kosten des Verfahrens wurden gegeneinander aufgehoben, heißt: Die Gerichtskosten tragen die Beteiligten somit jeweils zur Hälfte und ihre außergerichtlichen Kosten selbst.