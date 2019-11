Kritik am Aktionsprogramm: Viel Land geht verloren

Diese Vorhaben aus dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ der Bundes-Umweltministerin träfen die Küstenlandkreise besonders hart:



• Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten wie Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten: In den Landkreisen Friesland und Wesermarsch umfassen diese Gebiete fast 13 000 Hektar, das entspricht 12,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dort wäre künftig kein Ackerbau – also der Anbau von Mais, Getreide oder Kartoffeln – mehr möglich, der zurzeit auf etwa 30 Prozent dieser Flächen betrieben wird.

• Einhaltung eines Mindestabstands zu Gewässern von zehn Metern, wenn Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden sollen: Ist dieser Streifen dauerhaft bewachsen wie bei Grünland, soll er sich auf fünf Meter reduzieren. In Friesland und in der Wesermarsch gibt es 30 000 Kilometer Gewässer der 2. und 3. Ordnung. Bei einem Randstreifen von fünf Metern wären 15 000 Hektar Land betroffen, bei zehn Metern sogar 30 000 Hektar Land.

Die Kreislandvolkverbände Friesland und Wesermarsch haben deshalb ein gemeinsames Positionspapier verabschiedet. Sie fordern, dass der längst bewiesene Wille der Landwirtschaft, Natur und Klima zu schützen, endlich wahrgenommen und gewürdigt wird, statt mit weiteren Verboten und Anordnungen die Landwirtschaft in Existenznöte zu treiben.