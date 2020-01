Friesland Nahverkehr und Mobilität, Breitbandausbau und Gesundheitsversorgung: Das sind die großen Zukunftsthemen des Landkreises Friesland. „Dabei sind wir bereits mittendrin und gestaltende Kraft“, betont Landrat Sven Ambrosy.

• Nahverkehr/Mobilität

Der Kreis hat zwei neue Linien entwickelt; zum einen die Linie Wilhelmshaven-Schillig, zum anderen die Linie Dangast-Varel. 2020 soll es Versuche geben, Elektrobusse einzusetzen. Dazu werden gerade Gespräche mit den Busunternehmen und der Verkehrsregion geführt.

Auf dem Land müsse das mit Blick auf die Ladevorgänge gut organisiert und getaktet werden – die Strecken sind weiter als in der Stadt.

Auf den langen Linien wie Wilhelmshaven-Varel sollen laut Landkreis zudem bald Wasserstoffbusse eingesetzt werden. Eine Wasserstofftankstelle soll in Schortens entstehen. Entscheidend für den Erfolg ist, ob die Bürger das Angebot annehmen und in die Busse steigen. „Wir werden dafür viel trommeln müssen“, so Ambrosy.

2020 werden zudem die Tarife reformiert. Zurzeit gibt es noch unzählige Tarifwaben, „die kaum einer versteht“. Jever etwa hat vier Tarifzonen. Die Idee ist, innerhalb einer Stadt oder Gemeinde einen einheitlichen Tarif zu schaffen und für jede weitere angesteuerte Stadt je einen Euro drauf zu packen. „Das System ist simpel, das versteht jeder“, ist Ambrosy überzeugt. Wichtig ist, dass die Busse gut mit der Bahn vertaktet werden und Anschlüsse sicher sind.

• Schnelles Internet

Mit dem Breitbandausbau hat der Landkreis vor kurzem angefangen. Welches Dorf wann ver­kabelt wird, richtet sich dabei nach geografischen Vorgaben. „Wir werden bis zum vierten Quartal 2020 fertig sein“, kündigt Ambrosy an. EWE Tel betreibt das Netz, das aber allen anderen Anbietern zur Verfügung steht. „Aber nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau“, so Ambrosy. Wenn die weißen Flecken beseitigt sind, werden kleinere Dörfer eine bessere Anbindung ans Giganetz haben als zum Beispiel Randbereiche von Grund- und Mittelzentren.

Diese Bereiche gelten als „graue Flecken“. Das sind die Gebiete, wo es bereits „schnelleres“ (bis zu 50Mbit/s und nur einen Anbieter), aber eben noch kein schnelles Internet gibt. Dort allerdings darf die Kommune nicht tätig werden. Die Bürger werden das kaum verstehen, wenn sie im Zentrum mit langsamen 30 Mbit/s klarkommen müssen, während 500 Meter weiter auf dem Land die Gigabits durchs Glaserfasernetz schießen.

Der Landkreis fordert daher, dass auch die Kommunen die „grauen Flecken“ anfassen dürfen. Der Kreis appelliert an den Bund und an Andreas Scheuer als Bundesminister für digitale Infrastruktur, sich in der EU für die neue Technik starkzumachen. „Wir brauchen überall Glasfaser.“ Und dort, wo kein Markt ist, müsse die Kommune nach­justieren. „Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Es geht um gleiche Zukunfts- und Entwicklungschancen im ländlichen und im städtischen Raum“, sagt Ambrosy. Der Landkreis sei bereits dabei, Vorplanungen zu treffen – auch für den Fall, dass es Förderung nur für einen bestimmten Technikausbau gibt.

• Gesundheit

Friesland ist demografisch einer der ältesten Landkreise. Und eine ältere Gesellschaft wird bedürftiger, was Pflege und Gesundheit angeht. Friesland wird 2020 seine beiden Krankenhäuser in Varel und Sande weiter nach vorn bringen und den Gedanken „ein Haus, zwei Standorte“ im fünften gemeinsamen Jahr mehr mit Leben füllen, kündigte der Landrat an. Unter anderem werden die beiden Häuser, die zurzeit noch als Holding mit zwei Töchtern geführt werden, auch rechtlich in einer Gesellschaft zusammengeführt.

Fachlich soll – wie vom Kreistag kurz vor Weihnachten beschlossen – die stationäre Frauenheilkunde in Varel ausgebaut werden. Im Frühjahr werde man das Konzept samt Raumbedarfsanalyse im zuständigen Ministerium vorstellen.

In der Geburtshilfe hat das Vareler Krankenhaus – sicher auch als Folge der Schließungen von Kreißsälen in Wittmund, Nordenham und am Pius-Hospital – in diesem Jahr fast 1000 Kinder ans Licht der Welt gebracht; ein Plus von rund 300 bis 400 Geburten gegenüber den Vorjahren.

Großes Thema ist zudem die Pflege, wo sich zunehmend ein „Flaschenhals“ bildet, die aber die Basis aller gesundheitlichen Versorgung darstellt.