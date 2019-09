Friesland Es gibt in Friesland nur wenige hausgemachte Probleme – und die werden (fast) immer gelöst. Doch die von der EU, vom Bund und Land beschlossenen Gesetze, Regelungen und Verordnungen bringen Frieslands Landwirte in Existenznot. Landrat Sven Ambrosy brachte es auf den Punkt: „Deutschland legt immer noch eine Schüppe drauf“, sagte er beim Empfang der Landwirte nach Übergabe der Erntekrone im Kreishaus.

Kritisch sehen Frieslands Landwirte den Wunsch des Umweltministers und der Nationalpark-Verwaltung, das Biosphärenreservat Wattenmeer aufs Festland auszuweiten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch Einfluss haben, wenn Friesland erst einmal Biosphärenreservat ist“, sagte Kreislandwirt Hartmut Seetzen. Kein Verständnis haben die Landwirte für das geplante Insektenschutzprogramm des Bundes. In Kurzform steht darin: Weniger Chemie, vor allem kein Glyphosat mehr; und mehr Biotope.

Wirkung wie Enteignung

Die Landwirte in FFH- und Vogelschutzgebieten müssen mit weiteren Einschränkungen rechnen, sagte Seetzen: „Das wirkt wie eine Enteignung.“ Der Boden ist das wichtigste und wertvollste Gut der Landwirte – „es sind immer nur wir Bauern, die mit den Auflagen klarkommen müssen“, bemängelt er.

Jochen Meier, Umweltbehörde des Landkreises, hofft angesichts der Ablehnung des Insektenschutzprogramms auf „gemeinsame Lösungen“.

Er berichtete, dass der Landkreis im vergangenen Jahr nur wenigen Fällen eingreifen musste, um Auflagen durchzusetzen. Mit der Verschärfung der Düngeverordnung erwartet er weit reichende Restriktionen für die betroffenen Landwirte.

Ellen Kromminga-Jabben, Vorsitzende des Kreislandfrauenverbands Friesland-Wilhelmshaven, rief die Landwirte dazu auf, sich intensiver bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen einzubringen. Sie verwahrte sich gegen überzogene Kritik an der Landwirtschaft: „Es kann nicht sein, dass der gehört wird, der am lautesten schreit und seine Meinung in den sozialen Medien am aggressivsten in Umlauf bringt“, sagte Kromminga-Jabben.

Ansonsten hatte sie Erfreuliches zu berichten: „Die Landfrauenbewegung ist im Kommen und hat sich durch die Jungen Landdeerns verstärkt.“ Auch im Südkreis soll eine Gruppe gebildet werden.

Kompetenzzentrum

Wenn auch für den Landrat die Geschäftsstellen-Verlegung des Kreislandvolksverbands ins „Grüne Zentrum“ Ovelgönne schmerzlich war, sei dort ein breit aufgestelltes Kompetenzzentrum entstanden, sagte Geschäftsführer Manfred Ostendorf. Er sieht darin eine Chance für die Landwirtschaft, in der Region gut vertreten zu sein, auf die auch die benachbarten Kreislandvolkverbände setzen.