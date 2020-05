Regionale Wirtschaft: Rund 30 Prozent der Betriebe spüren von Krise nichts

Friesland Die Corona-Krise hat die Wirtschaft im Jade-Wirtschaftsraum in allen Bereichen getroffen: „Die Krise hat nachhaltige Auswirkungen auf die Betriebe – einiges wird sich nun verändern“, sagt Thomas Hohmann, Vizepräsident des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbands Jade: „Doch die Krise stellt zugleich eine Chance dar, Prozesse in Unternehmen zu verändern, um künftig krisensicherer aufgestellt zu sein.“

Notwendig seien nun vor allem „vernünftige Förderprogramme“: „Wir brauchen nachhaltige Investitionsprogramme, damit Unternehmen planen können. Das Gießkannenprinzip hilft keinem.“

Wie es um die Wirtschaft in Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven sowie auf der gesamten Ostfriesischen Halbinsel in Corona-Zeiten steht, zeigt die Konjunkturumfrage 2020 von AWV, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Varel und Wirtschaftsförderkreis Harlingerland. Wie in jedem Frühjahr haben die Wirtschaftsverbände ihre Mitgliedsbetriebe befragt. „Die Ergebnisse weichen natürlich deutlich von den bisherigen ab“, sagt AWV-Präsident Tom Nietiedt.

An der Umfrage vom 30. April bis 15. Mai beteiligten sich 117 Unternehmen mit insgesamt 20 827 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (27,6 Prozent der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse) aus Wilhelmshaven, Wittmund und Friesland.

Je nach Branche und Größe kommen die Betriebe im Jade-Raum ganz unterschiedlich durch die Krise. Knapp ein Drittel verzeichnen keine negativen Auswirkungen auf ihre Umsatzentwicklung – bei einem weiteren Drittel, in der Regel Gastronomie/Hotellerie, ist der Umsatz komplett ausgefallen.

44 Prozent der Betriebe haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, 11 Prozent mussten Mitarbeiter entlassen; um nach der Krise weiter am Markt bestehen zu können, haben 6,5 Prozent der Betriebe Entlassungen angekündigt. „Das ist ein landesweit sehr niedriger Wert – zu befürchten ist, dass er höher sein wird“, so AWV-Vizepräsident Thomas Bruns. Auf der anderen Seite haben 10 Prozent der Betriebe zusätzliche Mitarbeiter eingestellt: „Das Handwerk zum Beispiel hatte viele zusätzliche Aufträge, weil in Betrieben die Schließphase für Renovierungen genutzt wurden“, so Bruns.