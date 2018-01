Friesland Sei es die wirtschaftliche Dynamik, die Bevölkerungsentwicklung oder die Arbeitslosenquoten – Friesland gehört in Niedersachsen mittlerweile zu den Regionen mit den besten Ergebnissen. Im neuen Test von Focus-Money machte der Landkreis einen riesigen Sprung nach vorne. Vor allem in der Kategorie „Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt“ (BIP).

Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich Friesland in 2015 auf 9,72 Prozent und belegt damit unter allen 381 ausgewerteten Kreisen bundesweit den 3. Platz. „Das ist ein großartiger Erfolg der Wirtschaft und der Bürger“, sagte Landrat Sven Ambrosy.

In der Gesamtwertung belegt der Landkreis Rang 102 und verbesserte sich damit um 144 Plätze. Im vergangenen Jahr rangierte Friesland noch auf Platz 246. In Niedersachsen belegt Friesland nun Platz acht. Vorne liegen die Kreise Harburg (bundesweit Platz 34) und Stade (38) – was maßgeblich an der Nähe zu Hamburg liegt – sowie das Ammerland (44). „Friesland steht für eine erfolgreiche Wirtschaft und Innovation in der ländlichen Region, und das Ranking spiegelt genau dies wieder“, sagte Ambrosy.

Die Nachbarkreise Cloppenburg (80) und Wesermarsch (164) konnten sich ebenfalls verbessern. Die Stadt Oldenburg hingegen rutschte ab auf den 180. Rang. Wilhelmshaven kommt auf Platz 352. Untersucht wurde von Focus Money auf Grundlage amtlicher Zahlen (siehe Infobox).

So wurde die Bestenliste ermittelt – Daten vom Statistischen Landesamt Der Landkreistest von Focus-Money vergleicht die Wirtschaftskraft der Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland anhand folgender Kriterien: • Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt, bezogen auf alle Erwerbspersonen • Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen zum Vorjahr • Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen • verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner • Veränderung der Erwerbstätigenzahl zum Vorjahr • Investitionen je Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe • Veränderung der Bevölkerungszahl zum Vorjahr Für jedes Kriterium wurden drei Kennziffern zur Bewertung herangezogen, die den aktuellen Stand, die längerfristige Entwicklung und die Entwicklungsdynamik widerspiegeln: • der jeweils aktuellste Jahreswert • der Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre • die durchschnittliche jährliche Veränderung über die vergangenen fünf Jahre Die Daten stammen von den Statistischen Landesämtern und der Bundesagentur für Arbeit und geben den neuesten verfügbaren Stand wieder.

• Arbeitslosigkeit

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt seit Jahren kontinuierlich an (Mittelwert für Friesland 2010: 24 029; 2015: 27 419; 2017: 28 483). Die Anzahl der Arbeitslosen sinkt kontinuierlich und lag für den Dezember 2017 bei 5,3 Prozent, im November erreichte sie den Jahrestiefstand von fünf Prozent.

• Erwerbstätige

Erfolgreiche Arbeitgeber, sowohl Unternehmen von internationalem Rang als auch kleine und mittlere Betriebe, haben in Friesland attraktive Arbeitsplätze geschaffen und investieren weiter in ihre Standorte. „Die wirtschaftliche Auslastung der Betriebe ist gut“, bewertete der Landrat.

• Investitionen

Der Flugzeugzulieferer Premium Aerotec, die Papier- und Kartonfabrik Varel, das Unternehmen Nordfrost und viele mehr prägen mit ihren Innovationen ganze Branchen. Zudem investierte Jade-Pack am Standort Varel in innovative Technik, ein japanisches Konsortium baut hier für 30 Millionen Euro einen Batteriespeicher und unterstreicht damit den Wert von Friesland als Landstrich für erneuerbare Energien. „Auch der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, betonte Sven Ambrosy: „Hier steigen seit Jahren die Gästezahlen und Übernachtungen.“

• • Einkommen

Beim verfügbaren Einkommen reiht sich der Landkreis im unteren Drittel ein (Rang 274). Zwischen 2011 und 2015 lag das frei verfügbare Einkommen der Friesländer – rein statistisch – bei 19 025 Euro. Damit liegt unser Kreis noch über dem Einkommen in der Stadt Oldenburg (18 663). Bundesweites Schlusslicht ist Gelsenkirchen (15 754 Euro). Als einziger Landkreis in Deutschland über die Marke von 30 000 Euro kam Starnberg.

• Bevölkerung

In Friesland leben 97 000 Einwohner. Obwohl es in dem Landkreis ein Einwohnerplus von 1,0 Prozent gab, hinkt er im Niedersachsen-Vergleich noch etwas hinterher. In diesem Fokus-Money-Ranking schafft es Delmenhorst auf Platz acht, es folgen Oldenburg (10), Osnabrück (14), Cloppenburg (32) und das Ammerland (46). Friesland verbesserte sich aber immerhin auf Rang 181.

• Ausblick

Wie geht es weiter mit dem Landkreis Friesland? „Die Region entwickelt sich positiv“, ist sich Sven Ambrosy sicher: „Es werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und an der richtigen Stelle investiert.“ Als Beispiele nannte der Landrat die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans, „um eine signifikante Verbesserung des ÖPNV zu erreichen“, und des schnellen Internets, „um eine leistungsfähige und zukunftssichere Breitbandinfrastruktur sicherzustellen“. Zudem kündigte er Investitionen in Kreisstraßen sowie in die Modernisierung und Instandhaltung der Schulen an („Das schafft die nötigen Voraussetzungen für gute Bildungsmöglichkeiten“). „Wenn wir an einem Strang ziehen, liegen die guten Jahren erst noch vor uns“, ist sich Sven Ambrosy sicher.

