Schulbeginn In Friesland: Busse fahren wieder im Normaltakt

Auch in Nordwest-Bahn gilt Masken-Pflicht

Die Nordwest-Bahn öffnet am Montag, 27. April ihr Kundencenter in Wilhelmshaven wieder: An den Verkaufstheken sind Schutzwände aus Plexiglas installiert. Zudem gilt die vorgeschriebene Abstandsregel von 1,5 Metern, die mit Bodenaufklebern kenntlich gemacht ist. Zudem kann immer nur eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig das Kundencenter betreten – Wartezeiten sind nicht ausgeschlossen. Nach Möglichkeit sollte bargeldlos bezahlt werden.

Ab Montag, 27. April, gilt in allen Zügen der NordwestBahn die Verpflichtung zum Tragen einer Maske. Das Unternehmen rechnet mit steigendem Fahrgastaufkommen in den Zügen. Damit in den Zügen möglichst viel Abstand zwischen den Fahrgästen gehalten werden kann, bittet die Nordwest-Bahn darum, Fahrten möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu legen, damit in den Stoßzeiten Berufspendler und Schüler und Schlüsselpersonen die Kapazitäten nutzen können.

Ab 1. Mai fährt die Nordwest-Bahn zudem wieder nach Regelfahrplan: Auch auf der Linie RE 19 zwischen Wilhelmshaven und Bremen hat es in den vergangenen Monaten an den Wochenenden wegen Lokführermangels ein reduziertes Angebot gegeben. Folgende Züge der Linie RE 19 fahren nun wieder:

• von Wilhelmshaven nach Bremen samstags und sonntags um 10.12 Uhr und um 18.12 Uhr. Bremen wird um 11.29 Uhr bzw. um 19.29 Uhr erreicht.

• In der Gegenrichtung von Bremen nach Wilhelmshaven um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr. Die Züge erreichen Wilhelmshaven um 17.49 Uhr bzw. 21.49 Uhr.

Mehr Infos unter www.nordwestbahn.de/corona

Fahrpläne unter www.nordwestbahn.de