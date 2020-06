Solar-Kampagne Friesland: Passt Solar/Fotovoltaikanlage aufs Haus?

Friesland Der Landkreis Friesland startet zusammen mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und der Verbraucherzentrale Niedersachsen eine Solarkampagne: Hauseigentümer können sich kostenlos beraten lassen, ob sich auf dem Dach ihres Ein- oder Zweifamilienhauses der Bau einer Solaranlage lohnt.

Beim Hausbesuch eines Energieberaters erfahren die Eigentümer, welche Möglichkeiten es in ihrem Gebäude gibt, per Solaranlage Warmwasserbereitung und Heizung zu unterstützen oder per Fotovoltaikanlage Strom zu erzeugen. Darüber gibt es dann einen schriftlichen Bericht und Informationsmaterial.

Die Beratung wird durch Energieberater aus der Region durchgeführt und erfolgt hersteller-, produkt- und gewerkneutral. Die Klimaschutz- und Energieagentur koordiniert das Projekt.

Laut Landkreis hat die Beratung einen Wert von 285 Euro – da der Landkreis den privaten Eigenanteil übernimmt, müssen Hauseigentümer nichts zahlen. Die Beratungen sind Bestandteil der Energieberatung der Verbraucherzentrale und werden gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium.