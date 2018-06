Friesland Die Gemeinde Wangerland ist und bleibt mit großem Abstand das beliebteste Urlaubsziel im Landkreis Friesland. Nahezu jeder zweite, der sich für einen Urlaub in Friesland entscheidet, bucht sein Quartier im Wangerland und dort wiederum vor allem in Horumersiel-Schillig: Das waren 2017 zwar fast 12 000 Gäste weniger als 2016, dennoch war das Wangerland mit knapp 314 000 Gästen von frieslandweit 593 507 Gästen Reiseziel „Nummer 1“.

Urlaubsziele wie die Insel Wangerooge oder Dangast/Varel folgen mit deutlichem Abstand. Jever, Sande und Schortens als Urlaubsorte in zweiter und dritter Reihe sind mit Blick auf Gäste- und Übernachtungszahlen weit weniger bedeutend.

Frieslands Tourismusstatistik Die Erhebung weist für 2017 – ohne die Gemeinden Bockhorn und Zetel – 20 955 Betten, 593 507 Gäste und 3 828 233 Übernachtungen aus. Die Zahl der Gästebetten hat sich um 140 leicht erhöht. Die Tourismusstatistik der Städte und Gemeinden und der Tourismusorganisationen ist nur bedingt aussagekräftig. Die Gemeinden Zetel und Bockhorn teilen seit 2016 keine Betten-, Gäste- und Übernachtungszahlen mehr mit, weil die Vermarktung der Ferienunterkünfte nicht mehr durch die Gemeinden, sondern nur durch die Anbieter erfolgt. Somit sind die Gäste- und Übernachtungszahlen in Friesland eigentlich höher.

Die amtlichen Zahlen des Landesamts für Statistik zum Tourismus in Friesland 2017 waren am Montag Thema im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus des Kreises. Und sie belegen laut Landrat Sven Ambrosy einmal mehr die Bedeutung des Tourismus’ als Wirtschaftsfaktor.

In absoluten Zahlen haben sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr 5557 Gäste weniger in den friesländischen Hotels, Gaststätten, Pensionen, Privatheime, Campingplätzen, Jugend- und Kinderheimen und Jugendherbergen einquartiert – was einem Rückgang von 0,93 Prozent entspricht.

Die leichten Rückgänge bei den Gäste- und Übernachtungszahlen resultieren zum Teil aus der Aufgabe von älteren Vermietern sowie aus saisonalen Schwankungen, so der Landkreis. Das 2017 sehr wechselhafte Wetter hat insbesondere auf den beiden Campingplätzen in Schillig und Hooksiel zu einem Rückgang von mehr als 46 000 Übernachtungen geführt. Andererseits ist in Dangast durch die Ferienanlage Nordseepark die Zahl der Übernachtungen um 11 000 gestiegen. Auch Sande konnte durch ein neues Beherbergungsangebot die Übernachtungen steigern.

Zugelegt in der Gunst der Gäste hat 2017 vor allem Wangerooge: Die Zahl der Gäste stieg um 3793 (plus 5,2 Prozent) auf 126 829. Die sorgten für 997 576 Übernachtungen auf der Insel. Aber: Die Gäste bleiben nicht mehr ganz so lange: Lag 2016 die durchschnittliche Verweildauer auf Wangerooge noch bei 8,04 Tagen, waren es 2017 nur noch 7,87 Tage.

Im Wangerland stieg die Aufenthaltsdauer leicht von 6,28 Tagen (2016) auf 6,43. Ebenso in Dangast: Dort blieben die Besucher 6,43 Tage.

Jever trug 2017 mit 39 138 Übernachtungsgästen rund 6,6 Prozent zum Tourismus in Friesland bei – zumindest mit Blick auf die Übernachtungszahlen. Mit durchschnittlich nur 2,9 Tagen bildet Jever das Schlusslicht in Sachen Verweildauer.

Schortens (7961 Gäste) und Sande (15 458 Gäste) sind in der Tourismusstatistik des Landkreises die beiden Kommunen mit den wenigsten Gästen. Aber in Schortens bleiben die Gäste länger: Für durchschnittlich 5,19 Tage, in Sande nur für 3,14 Tage.

Sande hat prozentual die stärkste Entwicklung vorzuweisen: Die Zahl der Gäste stieg um 3350 und ist damit fast genauso stark wie der Zuwachs auf Wangerooge. In Sande macht das allerdings ein Plus von fast 28 Prozent aus. Auch bei der Zahl der Übernachtungen geht’s für Sande steil nach oben: 48461 Gäste nächtigten in Sande – das sind 7215 (17,5 Prozent) mehr als 2016.