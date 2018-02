Förderung der Biodiversität – Schutz der Insekten

Die Naturschutzbehörde beim Landkreis erarbeitet eine Strategie zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen von Hautflüglern in Friesland. Ziel ist, in einem Biotopverbund Insekten das Überleben zu sichern. Dabei sollen alle bestehenden Maßnahmen in den Städten und Gemeinden eingebunden und erweitert werden.

Verbände, Vereine und Institutionen – Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände sowie Realverbände, Jägerschaft, Imker, Naturschutzverbände sollen ebenfalls beteiligt werden.

Geplant ist, dass Maßnahmen zum Insektenschutz gemäß einer Richtlinie gefördert werden.

Die Insektenmasse in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, sterben viele Arten in weniger als zehn Jahren aus.

Als Ursachen fürs Insektensterben gelten • abnehmende Pflanzenartenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen und im Siedlungsbereich • Einsatz von Pestiziden, die Insekten kurz- oder langfristig töten und • weit verbreitete Lichtverschmutzung.

Zum Schutz der Insekten könnten in der Agrarlandschaft insektenfreundliche Inseln geschaffen und diese über „Trittsteine“ verbunden werden. Auch Randstreifen an Äckern, sowie Weg- und Straßenränder können wichtige Rückzugsräume schaffen.