Verkehrsverbund Ems-Jade: Es bleibt beim Ferienfahrplan der Busse

Friesland An diesem Donnerstag, 16. April, dem ursprünglichen Ende der Osterferien sollte eigentlich auch der Ferienfahrplan der Busse in Friesland und auf der ostfriesischen Halbinsel auf Normaltakt zurückgestellt werden. Doch nun gilt der Ferienfahrplan mit eingeschränkten Verbindungen weiter. Am 17. März, als auch die Schulen wegen der Corona-Krise ihre Tore schlossen, hatte der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) auf Ferienfahrplan umgestellt.

Grundversorgung sicher

„Die Grundversorgung im öffentlichen Personennahverkehr ist und bleibt sichergestellt“, betont VEJ-Geschäftsstellenleiterin Rieke Tamminga. Allerdings gelten auch beim Verkehrsverbund in Corona-Zeiten Einschränkungen. „Wir sind sehr froh, dass die Menschen dafür Verständnis haben“, meint Rieke Tamminga. „Unsere Fahrerinnen und Fahrer bekommen immer wieder und völlig zu Recht jede Menge Lob dafür, dass sie ihren Job machen.“

Bis auf weiteres gilt deshalb in den Bussen und Mobilitätszentralen des Verkehrsverbunds Ems-Jade:

• Wegen der verschärften Hygienevorschriften ist der Verkauf von Fahrscheinen direkt im Bus weiterhin nicht möglich. Um weiterhin Tickets erwerben zu können, wurde ein verbundweiter Onlineshop eingerichtet, erreichbar ist er über die Verbundseite:

• Fahrscheine für den Stadtverkehr in Emden und in Wilhelmshaven können nicht über den Onlineshop erworben werden.

• Die vorsorglich geschlossenen VEJ-Mobilitätszentralen in Leer, Aurich und Jever sind seit einigen Tagen wieder geöffnet. „Auch dort sind jetzt wieder Fahrkarten erhältlich“, sagt Rieke Tamminga.

• An und in den Bussen bittet der VEJ seine Fahrgäste, nur noch über die hinteren Türen ein- und auszusteigen. Ferner müssen die Sitzreihen unmittelbar hinter und neben dem Fahrer frei bleiben und sind deshalb entsprechend abgesperrt. Das soll eine Ansteckung des Fahrers mit Corona verhindern.

• Was die Erstattungen der im Abo erstandenen Schülermonatskarten von Selbstzahlern betrifft, rät der VEJ Betroffenen, sich schriftlich an die jeweiligen Unternehmen zu wenden. „Wir werden da bestimmt kulante und kundengerechte Lösungen finden“, versichert die Geschäftsstellenleiterin. Sie bittet um etwas Geduld, wenn es aufgrund der derzeitigen Situation ab und an zu Verzögerungen kommt.

Hoffen auf Verständnis

„Wir hoffen, unsere Kunden haben auch weiterhin Verständnis dafür, dass außergewöhnliche Zeiten nun einmal eben außergewöhnliche Maßnahmen erfordern“, sagt die VEJ-Geschäftsstellenleiterin: „Das gilt für die Fahrten in unseren Bussen ebenso wie für die Besuche in unseren Mobilitätszentralen. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund bitten wir um Nachsicht, wenn wir aufgrund der aktuellen Lage dazu angehalten werden sollten, Änderungen in unseren täglichen Arbeitsalltag einzuführen.“