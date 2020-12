Verkehrswege: Für das nächste Jahr nur 578 000 Euro verplant

Friesland Der Landkreis Friesland plant für 2021 Investitionen von 578 000 Euro in seine Kreisstraßen. Diese Summe nannte der Leiter des Fachbereichs Straßenverkehr, Thorsten Hinrichs, jetzt im Kreisbauausschuss. Dass sie vergleichsweise gering ist, hat mehrere Gründe: Einer ist, dass der Landkreis nach einer Änderung im Eisenbahnkreuzungsgesetz nicht mehr die Bahnverlegung Sande mitfinanzieren muss.

Ein weiterer Grund ist, dass der Radwegbau an der Kreisstraße 332 – Addernhausener Straße zwischen Rahrdum und Schortens – erst 2022 gebaut wird.

Geld investiert der Landkreis in Varel in den Radweg an der K 113 (Neuwangerooger Straße). Dort soll 2021 gebaut werden. Auch an der K 93 zwischen Waddewarden und Sillenstede soll ein Radweg entstehen. „Dort geht die Planung nun in die förmliche Phase“, sagte Hinrichs. Der Radwegebau wird dann wohl erst 2023 umgesetzt.

Der Kreis plant und baut aber nicht nur neue Radwege, sondern muss auch einige Straßen sanieren und reparieren: Fahrbahnsanierungen stehen im Wangerland an der K 87 an. Dort soll zwischen Minsen und dem Abzweig Stumpenser Mühle der vierte insgesamt 1,2 Kilometer lange Teilabschnitt noch im Dezember starten. Die Auftragssumme liegt bei rund 200 000 Euro. Ebenfalls im Wangerland hat der Landkreis die K 86 auf der Liste. Dort soll in einem ersten Bauabschnitt zwischen Friederikensiel und Friedrich-Augustengroden für ebenfalls rund 200 000 Euro die Fahrbahn erneuert werden. Dort wurde auch schon ein Planungsauftrag für einen Radweg erteilt. „Vorher muss aber unbedingt was an der Fahrbahn passieren, bevor die uns wegbricht“, erläuterte Frieslands Verkehrsplaner.

Ins Stocken geraten sind die Planungen für den ebenfalls schon lange geforderten Radweg zwischen Sillenstede und Sengwarden. Dort gibt es noch Probleme beim Grunderwerb.

