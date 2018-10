Baumaßnahmen im Gebiet des III. Oldenburgischen Deichbandes

Für die Baumaßnahmen im Bereich der rund 60 Kilometer langen Hauptdeichlinie einschließlich der Deichvorlandsicherung im Gebiet des III. Oldenburgischen Deichbandes wurden 2018 5 Millionen Euro GA-Mittel (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) verausgabt. Hinzu kommen ca. 500 000 Euro für die Unterhaltung der Deichanlagen.

• Die Erhöhung und Verstärkung des Elisabethgrodendeichs wurde in diesem Jahr nach 20 Jahren Bauzeit abgeschlossen. Für die 12 Kilometer lange Strecke wurden 56 Mio. Euro investiert. Insgesamt wurden 1,8 Mio Kubikmeter Kleiboden bewegt.

• Das Deckwerk in Voslapp ist auf einem weiteren Abschnitt (ca. 470 Meter) erneuert worden. Insgesamt soll das Deckwerk von Hooksiel bis zum Jade-Weser-Port erneuert werden. Für 2019 ist ein ca. 400 Meter langer Abschnitt geplant.

• Für den Ausbau des Heppenser Seedeichs stand 2018 die Untersuchung der Munitionsbelastungen des Ausbaubereichs an. Zudem wurde Kleiboden für die Maßnahme bereitgestellt. Für 2019 ist derzeit der Baubeginn der Deichbaumaßnahme geplant.

• Im Bereich der nördlichen Deiche zwischen Harlesiel und Schillig sind die Lahnungsfelder verstärkt worden. Insbesondere in den Bereichen, wo das Deichvorland sich im Abbruch befindet, will der Verband Lahnungsfelder wieder instand setzen. 2018 wurden rund 680 000 Euro ausgegeben, 2019 sollen die Maßnahmen fortgesetzt werden.

• Im Bereich des Fliegerdeichs ist die Erneuerung der Küstenschutzhalle in Wilhelmshaven geplant. Das Gebäude wurde abgerissen, auch die Deichböschung wurde erneuert.