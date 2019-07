Friesland /Wesermarsch Eine Reihe neuer Mitglieder und eine rasante Entwicklung: Die JaWir-Regionalstiftung verwaltete im vergangenen Jahr ein Stiftungsvermögen von rund 12 Millionen€ Euro und hat für über 2 Millionen Euro Projekte gefördert. Auch 2019 setzt sich der Trend zu Stiftungen fort: Der Vermögensstand der Stiftungen liegt aktuell bei ca. 14 Mio. Euro – sie verteilen sich auf 31 Stiftungen, darunter fünf selbstständige, ein Stiftungsfonds und 25 Treuhandstiftungen.

Folge des Trends: In Nordenham wurde eine neue Geschäftsstelle der Stiftung eröffnet, in der neben Stiftungsvorstand Hilko Schütte auch Ute Spohler für den Bereich Varel-Nordenham ständige Ansprechpartner sind.

Bei der Jahressitzung, die jetzt im Schulmuseum Bohlenbergerfeld stattfand, stellte Kuratoriumsvorsitzender Jochen Ewald heraus, dass die Margarethe Theilen-Stiftung 2001 die erste nicht selbstständige Stiftung war, die nach dem Anschub durch seine Jeverlandstiftung 1998 von der JaWir-Regionalstiftung treuhänderisch betreut wurde. Das war für die Entwicklung in der genossenschaftlichen Organisation ein besonderes Ereignis, weil die Stiftungsgründerin Riemer-Ostmann über Jahrzehnte hinweg an der Raiffeisenschule Rastede als Dozentin tätig war und die Möglichkeiten des regionalen Stiftungsmodells gerade für die ebenfalls in der Region fest verankerten Genossenschaftsbanken erkannt hatte. Die drei Genossenschaftsbanken aus Jever, Varel-Nordenham und Wilhelmshaven hatten 1998 die Regionalstiftung gegründet.

Wiedergewählt wurde für die nächsten vier Jahre der Vorstandsvorsitzende Gerd Köhn. Neu gewählt ins Kuratorium wurde als Vertreter der Volksbank Wilhelmshaven Christa Friederichs als Nachfolgerin für Andre Niemeyer, für den künftig als ständiger Bankdirektor Tobias Reisse zusätzlich bei den Sitzungen vertreten sein wird.