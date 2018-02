Friesland /Wesermarsch Es liegt was in der Luft: Es ist der Geruch von Schwefelwasserstoff. Für den einen ist das Landluft, für den andern der stinkende Teil der Gülle. Seit 1. Februar dürfen Landwirte auch in Friesland sie wieder ausbringen. Das war im Spätsommer und Herbst kaum mehr möglich. Dauerregen und durchnässte Böden hatten ein Befahren vieler Flächen unmöglich gemacht. Am 1. November begann dann die dreimonatige Sperrfrist, in der grundsätzlich kein Wirtschaftsdünger ausgebracht werden durfte.

Zahlen, Daten 1200 Liter Niederschlag fielen 2017 pro Quadratmeter – 800 Liter davon im zweiten Halbjahr. Das entspricht der Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen Jahres. Und auch dieses Jahr startete ungewohnt nass: Im Januar fielen 160 l/m², deutlich mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt. Knapp 84 000 Rinder gibt es in Friesland. Eine Milchkuh produziert 18 bis 20 Kubikmeter Gülle (Urin und Mist) im Jahr. Laut Düngeverordnung dürfen 45 Kubikmeter Gülle je Hektar Grünland ausgebracht werden.

Nun hilft der Frost. Eigentlich, so steht es in der Niedersächsischen Gülleverordnung, darf Gülle auf gefrorenem Boden nicht ausgebracht werden. Es gebe aber eine Ausnahme, betont Manfred Ostendorf, Geschäftsführer des Kreislandvolks Friesland: Der Boden wird durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähig. Die oberste Bodenschicht muss so weit auftauen, dass ein Einsickern des Düngers in den Boden gewährleistet sei. „Und das ist im Moment mit Temperaturen von über 0 Grad am Mittag der Fall.“ Eine Ausnahmegenehmigung sei für die Landwirte damit nicht mehr notwendig, erläutert der Landvolk-Geschäftsführer.

Das gelte aber nur auf Grünlandflächen. Denn es gibt noch eine zweite Vorgabe in der Düngeverordnung: Der Boden muss eine Pflanzendecke tragen. Ausbringung auf nacktem Ackerland ist demnach nicht erlaubt. Das dichte Wurzelwerk des Grünlands sorge dafür, dass die Gülle im Boden bleibt, nicht ins Grundwasser gelange und die Nährstoffe zu Beginn der Vegetationszeit aufgenommen werden können, erläutert Ostendorf.

Rund vier bis sechs Wochen dauert es, bis die Nährstoffe so weit umgewandelt sind, dass sie pflanzenverfügbar sind. Deshalb sei es auch wichtig, jetzt mit der Düngung zu beginnen. „Anfang Februar ist der optimale Zeitpunkt, damit der Nährstoff zu Beginn der Vegetationsperiode Mitte März an der Pflanze ist.“ Das Düngen sei derzeit allerdings längst nicht auf allen Flächen möglich, so der Landvolk-Geschäftsführer. Deutlich zu nasse Böden scheiden aus, auf ihnen sei ein Befahren auch bei Frost noch nicht möglich. „Aber es entspannt sich deutlich.“

Und noch aus einem anderen Grund wurde es Zeit: Für die Landwirte sei der Frost zur genau rechten Zeit gekommen. „Es war eine Minute vor zwölf“, meint Ostendorf angesichts randvoller Güllebehälter auf den Höfen. „Wir hoffen, dass wir jetzt die Behältnisse um 20 bis 30 Prozent leeren können.“

Entscheidend für die Landwirte ist bei der Frage der Temperaturen übrigens der Wetterbericht. Sie müssen nicht erst warten, bis die Null-Grad-Grenze überschritten ist. Es sei ausreichend, wenn dies am Tag geschieht, betont Ostendorf. Und wenn nicht? „Dann hat der Landwirt ein Problem“, sagt der Geschäftsführer. Die Landwirtschaftskammer könne das ahnden.