Friesland /Wilhelmshaven Noch gibt es in Niedersachsen keinen bestätigten Infektionsfall mit dem Corona-Virus. Doch laut Klaus-Peter Schaps, Vorsitzender der Kreisstelle Wilhelmshaven der Kassenärztlichen Vereinigung und Facharzt für Innere Medizin, ist zu befürchten, dass in Kürze auch hier die ersten Infektionsfälle auftreten.

Er ruft zu Besonnenheit auf. Vor allem bittet die Kassenärztliche Vereinigung für die Ärzteschaft jedoch jeden darum, beim Verdacht auf eine Corona-Infektion folgende Verhaltensregeln zu berücksichtigen.

Was sind die Symptome?

Wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen kann eine Infektion mit dem Corona-Virus zu Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen. Einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Bei manchen nimmt das Virus einen schwereren Verlauf mit Atemproblemen und Lungenentzündung. Dass man sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat, ist nur wahrscheinlich, wenn man vor Kurzem mit einem nachgewiesen Infizierten Kontakt hatte, betont Schaps.

Bei Verdacht auf keinen Fall in die Praxis gehen!

Wenn man nicht ausschließen kann, dass man sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, sollte man unbedingt telefonisch Kontakt zu seiner Hausarztpraxis aufnehmen. „Dort erfährt man, ob und wie mit einem Verdachtsfall in der Praxis umgegangen wird“, so Schaps. Auf keinen Fall soll ein Patient mit dem Verdacht einer Corona-Infektion einfach ohne Vorankündigung in die Praxis kommen.

Die telefonische Kontaktaufnahme zur Arztpraxis dient dazu, dass die Praxis entsprechende Schutzmaßnahmen treffen kann, erläutert Schaps: „Für die Untersuchung und Beurteilung der Verdachtsfälle werden in den Praxen dann Termine außerhalb der normalen Sprechzeiten oder gesonderte Untersuchungsbereiche eingerichtet.“ Denn natürlich ist oberstes Ziel, eine weitere Verbreitung des Virus’ zu verhindern.

Sollte die Praxis telefonisch nicht erreicht werden können, muss der Patient sich durch lautes Klopfen an der Praxistür bemerkbar machen. „Auf keinen Fall sollte der Patient die Praxis betreten ohne vorher anzukündigen und darauf hinzuweisen, dass er eine Corona-Infektion befürchtet“, betont Schaps.

Hygiene-Tipps beachten

Klaus-Peter Schaps weist für die Ärzteschaft darauf hin, dass Hygienemaßnahmen, wie sie bei jeder Erkältung gelten, zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus als Erstmaßnahme unbedingt berücksichtigt werden sollten. Sie sollten also regelmäßig und gründlich die Hände waschen und mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen halten. Ob das Tragen eines Mundschutzes eine Infektion vorbeugen kann, ist offen.

Richtig Husten und Niesen

Drehen Sie sich beim Husten oder Niesen von anderen weg und nutzen Sie ein Taschentuch oder die Armbeuge. Danach Hände waschen!

