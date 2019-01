Friesland /Wilhelmshaven Der Arbeitsmarkt in Friesland und Wilhelmshaven hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt und auch für das neue Jahr 2019 stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Das sagte der Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven, Dr. Thorsten Müller, am Dienstag.

Der Arbeitsmarkt in Friesland Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 29.347 Personen. Friesland erzielte mit einem Plus von 3,0 Prozent den zweithöchsten Anstieg im Agenturbezirk. 66 Prozent (der 29.347 Beschäftigten) arbeiten in Vollzeit, 34 Prozent in Teilzeit. Ihr Anteil steigt stark an. 60 Prozent der zusätzlichen Stellen wurden von Männern besetzt. Grund ist der Anstieg der Beschäftigung in eher männerdominierten Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe (plus 173 Jobs). Der Bereich Heime, Sozialwesen und Gesundheitswesen, wo mehrheitlich Frauen arbeiten, baute weiter Beschäftigung auf. Flüchtlinge: Ende 2018 waren 293 Flüchtlinge bei Arbeitsagentur und Jobcenter Friesland arbeitssuchend gemeldet. 170 waren arbeitslos gemeldet.

„Friesland hat einen richtig guten Lauf hingelegt“, so Müller. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresmittel bei 4,7 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 0,6 Prozentpunkte gesunken.

Zugleich gab es in Friesland 900 Beschäftigte mehr als im Vorjahr. Fast die Hälfte der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse (rund 430) sind allerdings Teilzeitstellen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt in Friesland nun knapp unterhalb von 30.000. „Wenn man sich erinnert, wie die Zahlen noch vor zehn Jahren ausgesehen haben. . . damals lag die Quote noch bei über acht Prozent“, so Müller.

Fast alle profitieren

In Wilhelmshaven bringe nun der Hafen zusätzlichen Schub und in Friesland ist es der breit aufgestellte Mittelstand mit seinem verarbeitendem Gewerbe, der Produktion und dem Gastgewerbe, der für den Zuwachs sorgt. „In vielen Branchen stellen die Arbeitgeber jetzt zusätzliche Ar­beitskräfte ein“, sagte Müller.

Von der guten Entwicklung auf Frieslands Arbeitsmarkt profitieren nahezu alle Personengruppen: Männer wie Frauen, Einheimische wie Ausländer, auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank um 52 Personen (6,7 Prozent). Aber immer noch zählt nahezu jeder Dritte (insgesamt 30,5 Prozent) aller Arbeitslosen in Friesland zu den Langzeitarbeitslosen.

Bei den unter 25-Jährigen ging die Arbeitslosenquote um 18,1 Prozent auf 205 Personen zurück.

Bei den Ausländern in Friesland sank die Arbeitslosenzahl ebenfalls – und zwar um 4,6 Prozent. Im Jahresmittel 2018 waren 354 Ausländer arbeitslos gemeldet. Müller zufolge haben 15 Prozent der Arbeitslosen in Friesland eine ausländische Staatsbürgerschaft.

Werben für Ältere

Lediglich die Altersgruppe der über 55-Jährigen profitierte nicht von der guten Entwicklung in Friesland, berichtete der Chef der Arbeitsagentur. „Wir werden bei Betrieben mehr für die Chancen werben, die sie durch erfahrene ältere Mitarbeiten haben“, kündigte er an. 2018 stieg die Zahl der Arbeitslosen in dieser Altersgruppe leicht auf 640.

Rechnet man zu den Arbeitslosen all jene hinzu, die an Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen von Jobcenter und Arbeitsamt oder Integrationskursen teilnehmen, so ergibt das die Unterbeschäftigungsquote. Die lag im Jahresmittel bei 6,2 Prozent beziehungsweise bei 3132 Personen; die Quote ging um 8,8 Prozent zurück.