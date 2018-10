Friesland /Wilhelmshaven Die Nordwest-Bahn hat das Wegeleitsystem zu den Bushaltestellen des Schienenersatzverkehrs an den Bahnhöfen Sande, Varel und Wilhelmshaven erneuert: Weil immer wieder Fahrgäste den Weg vom Bahnsteig zur Bushaltestelle der Ersatzbusse nicht finden, werden sie nun durch Hinweisschilder und Bodenaufkleber auf den richtigen Weg gebracht.

Die kreisrunden Fußbodenaufkleber sind in den Farben Gelb und Pink gehalten und auch im Dunkeln gut sichtbar, teilt die Nordwest-Bahn mit: Sie führen die Fahrgäste vom Bahnhof direkt bis zur etwa 150 Meter entfernten Bushaltestelle und ergänzen Wegweiser, die in Augenhöhe angebracht wurden.

Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg hat sich das neue Leitsystem schon angesehen: „Die Markierungen auf dem Boden sind meines Erachtens nach so deutlich, dass die Reisenden den Weg zum Schienenersatzverkehr problemlos finden werden“, so Eiklenborg. Dr. Rolf Erfurt von der Geschäftsführung der Nordwest-Bahn ist wichtig, dass gerade in der dunklen Jahreszeit die Fahrgäste die Bushaltestellen schnell und einfach finden. „Dies gilt insbesondere für Touristen und Fahrgäste, die nicht regelmäßig mit den Ersatzbussen fahren.“

Der Fahrplan des Ersatzverkehrs gilt bis 8. Dezember – am 9. Dezember ist Fahrplanwechsel mit möglicherweise neuen Abfahrtszeiten.

Ersatzverkehr Sande-Varel Grund für den Ersatzverkehr mit Bussen sind Baumaßnahmen der DB Netz AG zur Hinterlandanbindung des Jade-Weser-Ports: Seit März 2017 ist der Streckenabschnitt Varel-Sande samstags und sonntags für den Bahnverkehr gesperrt. Betroffen sind die Linien RE 18 Osnabrück-Wilhelmshaven und RE 19 Bremen-Wilhelmshaven. Die Baumaßnahmen und Streckensperrungen dauern voraussichtlich bis Herbst 2019. Samstags und sonntags sind deshalb zwischen Varel und Wilhelmshaven statt der Züge Ersatzbusse unterwegs. Die Fahrzeiten auf der Linie RB 59 Sande-Esens wurden um 30 Minuten verschoben. Die Züge fahren weiterhin im Stundentakt, statt zur Minute 16 fahren sie zur Minute 46 in Sande ab. Zusätzlich wurde der Inselbus eingerichtet: Ab Oldenburg bringt ein Direktbus Reisende ohne Zwischenhalt nach Esens und von dort an die Anleger in Bensersiel und Neuharlingersiel. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.nordwestbahn.de/de/weser-ems/unsere-region/streckensperrung-an-den-wochenenden-ersatzverkehr-der-nordwestbahn