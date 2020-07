Landwirte informieren über Weg“

Friesland /Wilhelmshaven Landwirte aus der Region informieren am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven über ihre Arbeit und ihr Engagement für Naturschutz und Artenvielfalt sowie über den „Niedersächsischen Weg“. An dem gemeinsamen Infostand des Kreislandvolkverbands und der Bewegung „Land schafft Verbindung Friesland“ können Interessierte an einem Schätz-Spiel teilnehmen; auch für Kinder gibt es Angebote. Unterstützt wird der Infostand der Landwirte am Freitag von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) als Initiator des „Niedersächsischen Wegs“.

Ebenfalls auf dem Valois­platz Wilhelmshaven steht vom 23. bis 27. Juli der „Omnibus für direkte Demokratie“; dort geht es um das „Volksbegehren Artenvielfalt“, für das Grüne und Nabu in Niedersachsen Unterschriften sammeln. Der Bus-Infostand ist an allen Tagen von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

„Wir hoffen, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen, das Volksbegehren zu unterstützen“, sagt Alexander von Fintel (Grüne) vom Aktionskreis Volksbegehren.