Der Vorschlag von ProBahn

Folgende Verbesserungsmöglichkeiten sieht ProBahn im Fahrplan mit dem Wechsel von RE 1 und RE 18 im Zwei-Stunden-Takt:

• Durchgehende Verbindung Wilhelmshaven-Osnabrück-Münster mit nur noch ausgewählten Halten zwischen Oldenburg und Osnabrück.

• Flügelung der Züge RE 18 (Wilhelmshaven-Oldenburg) in Sande mit der RB 59 Esens-Sande in beiden Richtungen unter Berücksichtigung der Anschlüsse zu den Nordseeinseln für Tourismus-Reisende.

• Komfortablere Fahrzeuge, da es sich schon jetzt um eine Strecke des Fernverkehrs handelt. So könnte etwa von der Firma Alstom der Coradia iLINT mit Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Antrieb und mehr Komfort eingesetzt werden.