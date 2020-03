Friesland /Wilhelmshaven Leere Getränkedosen, Plastikteile, benutzte Papiertücher, aber auch Sperrmüll und Schrott: Es ist erstaunlich und erschreckend, was an Unrat an den Wegrändern und in den Gräben landet.

Anmeldung der fleißigen Müllsammler Die Rathäuser im Landkreis Friesland nehmen Anmeldungen von Gruppen für den Frühjahrsputz an:

• Gemeinde Wangerland: Tel. 04463/989 111, m.gellert@wangerland.org

• Stadt Jever: Tel. 04461/ 939 240, klein@stadt-jever.de

• Stadt Schortens: Tel. 04461/982 130 (bis 14.30 Uhr), Jasmin.Dobronski@schortens.de und Tel. 04461/982 143, Petra.Kowarsch@schortens.de

• Gemeinde Sande: Tel. 04422/95 88 13, schipper@sande.de

• Gemeinde Zetel, Tel. 04453/935 215, kant@zetel.de

• Gemeinde Bockhorn: Tel. 04453/70 829, a.frerichs@bockhorn.de

• Stadt Varel: Tel. 04451/ 126 262 (vormittags), ahlers@varel.de

• Stadt Wilhelmshaven: Tel. 04421/16 46 11.

Um die Umwelt vom Müll zu befreien, rufen auch in diesem Jahr die Landkreise Friesland und Wittmund sowie die Stadt Wilhelmshaven zum Frühjahrsputz auf.

Die 23. große Müllsammelaktion findet am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, traditionell in der Woche vor den Osterferien statt. Alle Bürgerinnen Bürger, Gruppen, vereine, Organisationen, Straßengemeinschaften sind aufgerufen, die Ärmel hochzukrempeln und Unrat aus der Landschaft zu sammeln. Die Städte und Gemeinden nehmen bis 5. März Anmeldungen an – in den Rathäusern werden die Sammelgebiete koordiniert und Müllsäcke bereitgestellt.

In der Regel schwärmen freitags die Kinder und Jugendlichen aus Kindergärten und Schulen aus, um Müll zu sammeln.

Die Abholung der gefüllten Säcke nach der Sammelaktion wird auch in diesem Jahr von den Abfuhrunternehmen organisiert. In Friesland fährt die Firma Augustin/Heinemann die vollen Müllsäcke ab, in Wittmund die Firma Nehlsen.

Im vergangenen Jahr haben an der Aktion in Friesland mehr als 5750 Personen teilgenommen, davon waren 4607 Kinder und Jugendliche aus Kindergärten und Schulen.

Dabei wurden ca. 4,7 Tonnen Abfall und fast 200 Kilogramm Altreifen (18 Reifen) gefunden.

Die Sammelgruppen werden nach eigenem Zeitplan mit der Sammlung beginnen. Die Schulen und Kindergärten am Freitagvormittag die Vereine, Verbände und Privatgruppen teilweise am Freitagnachmittag, mehrheitlich aber am Samstagvormittag.

Mehr Infos unter „Frühjahrsputz“ auf www.friesland.de